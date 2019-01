Gorriti asegura que eventual vacancia contra Martín Vizcarra no procedería

Para el periodista Gustavo Gorriti, la denuncia presentada por Yeni Vilcatoma contra Martín Vizcarra no provocaría una vacancia, ya que la actual distribución en el Congreso es diferente a la de hace unos meses.

"Ahora no tiene ninguna posibilidad [la vacancia] por el número y eso ya pasó. Son reflejos de realidades que podían haber funcionado antes, pero ahora no va a funcionar”, dijo Gustavo Gorriti en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

"Hasta este momento lo que se le puede imputar a Vizcarra es déficit de criterio, de manejo político, de reacción mediata, y algunas cuestiones formales [sobre el caso Conirsa], pero al lado de eso está los méritos que sin duda ha hecho en términos de hacer avanzar la lucha contra la corrupción”, agregó el periodista.

De acuerdo a Yeni Vilcatoma, el presidente Martín Vizcarra habría inobservado el artículo 126 de la Constitución por presuntamente haber representado a la empresa C y M Vizcarra cuando se desempeñaba como ministro y vicepresidente.

Para algunos constitucionalistas, la denuncia contra el Martín Vizcarra no procedería mientras este sea presidente de la República, tal como lo señala la Constitución Política del Perú, pero eso no evita que pueda ser investigado por una comisión del Congreso.