Dolor en Colombia

El terrorismo ha vuelto a golpear a Colombia. El estallido de una camioneta cargada con 80 kilos de explosivos en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, en Bogotá, ha matado a 21 personas y herido a otras 70. El Gobierno colombiano ha responsabilizado de este ataque el grupo Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que pertenecería el autor de este atentado, José Aldemar Rojas Rodríguez (a) Mocho o Kiko.

Según la información oficial, este terrorista era desde 2017 uno de los jefes de la inteligencia del ELN, y había intentado aprovecharse de los beneficios que del proceso de paz que el Gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos impulsó con las FARC. El mismo ELN y Santos iniciaron negociaciones para en febrero del año 2017 que no prosperaron. Al perpetrar este horrendo acto, los violentos en Colombia buscan incidir en este proceso. El presidente Iván Duque había insistido en que no negociará con este grupo mientras no cese su actividad violenta y terrorista y libere a los secuestrados

El ataque terrorista es un desafío para Colombia, tanto para el gobierno del presidente Duque y su política de seguridad, como para la implementación de los acuerdos de paz. En ese sentido, son auspiciosas las reacciones de condena al ataque como los llamados a la unidad del país y continuar con el proceso de paz, inclusive desde las FARC, reconvertidas a partido político legal.

El atentado se produce dos años y medio después de la suscripción de estos acuerdos, en un contexto en que el presidente Duque ha resuelto implementarlos con el apoyo de la comunidad nacional e internacional a pesar de las presiones en su propio partido, provenientes del sector que encabeza el ex presidente Álvaro Uribe, criticado porque a poco del ataque terrorista envió un mensaje vía Twitter con el siguiente contenido: “Grave que la paz hubiera sido un proceso de sometimiento del Estado al terrorismo”.

Desde diversos sectores del país se ha llamado a la perseverancia democrática, leído como un complejo manual de instrucciones para defender al mismo tiempo las instituciones, garantizar la seguridad reprimiendo a los violentos, y procesar el cambio, una asignatura que los acuerdos de paz impulsan a través de estrategias y programas que van desde el reconocimiento de las víctimas y los victimarios en 50 años de violencia, hasta la inserción de los sediciosos que dejaron las armas por la paz.

No es extraño, y es más bien estimulante, que un día después del atentado terrorista a la escuela de policía, la indignación de los colombianos y el dolor por la pérdida de vidas, no ceda el paso al pasado o a los escasos llamados a la revancha. Los editoriales de los medios de comunicación y las declaraciones de los políticos y representante de la sociedad, aconsejan persistir en la paz, encontrar y sancionar los terroristas responsables de este hecho, evitar el oportunismo y la desestabilización, y observar las reglas de la unidad de los colombianos.