Fiscal Peña reitera que "no se podía hablar de 'AG' porque no estaba en la carpeta"

El Colegio de Abogados de Lima decidió abrir este jueves un proceso contra el fiscal superior, Alonso Peña Cabrera, por no formular preguntas sobre las iniciales 'AG', durante los interrogatorios realizados a Marcelo Odebrecht por el Equipo Especial Lava Jato en Brasil.

De esta manera, el sindicado fiscal Peña habló con Canal N y negó que le haya comunicado a José Domingo Pérez que "sobre 'AG' no se pregunta', tal como lo sostuvo en la acusación en su contra por "presuntas actuaciones irregulares". No obstante, agregó que "no se podía hablar de 'AG' porque no estaba en la carpeta" que correspondía a aquel día, referida a Keiko Fujimori solamente.

"Yo no sabía el contenido del interrogatorio del fiscal Pérez", acotó Peña en sus declaraciones. Además, aseguró que no sabía sobre qué cosa se estaba preguntando o no.

Asimismo, señaló que la Unidad de Cooperación Judicial Internacional "no se involucra en el contenido de las investigaciones", por lo que no evitó mostrar su sorpresa ante el proceso que ahora le ha abierto el CAL. Por ello, declaró también que esta institución "no tiene ningún tipo de competencia sobre la función fiscal".

Como se recuerda, en diciembre pasado, la actual fiscal de la Nación interina y entonces fiscal suprema de Control Interno, Zoraida Ávalos, se le abrió procedimiento disciplinario contra Peña admitiendo la acusación de Domingo Pérez. "Que se abra un proceso disciplinario no significa que me hallan considerado culpable", apuntó Alonso Peña Cabera.

Además, Ávalos oficializó el último martes la salida de Peña de la jefatura Unidad de Cooperación Judicial Internacional, como parte de una serie de cambios que viene realizando desde que asumió la titularidad del Ministerio Público.