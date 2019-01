Foronda sobre Chávarry: “Ojalá no nos llevemos una sorpresa y no utilice medios ilícitos para salir del país"

María Elena Foronda sostuvo que el proyecto de ley refleja una gran ignorancia por parte de los congresistas. Asimismo, recordó que no es la primera vez que la bancada fujimorista presenta este tipo de proyectos, pues el parlamentario Carlos Tubino presentó una iniciativa legislativa, la cual sostenía que el enfoque de género debía ser retirada de la política de Estado.

“Además de ser ridículo revela una ignorancia y yo creo que estos señores deberían tener asesores hay una comisión de la Mujer donde podían haber acudido para tener claridad”, manifestó.

La congresista del Frente Amplio explicó que hay diferencias entre enfoque de género y sexualidad. El primero está sujeto a un proceso de construcción social, económico cultural y político para que mujeres y varones obtengan el mismo acceso de oportunidades. Mientras que el segundo, está sujeto a la orientación sexual que poseen las personas.

“El enfoque de género está en la política de Estado del Perú, en el Ministerio de la Mujer, en los compromisos internacionales que el Perú ha suscrito”, expuso la invitada.

La entrevistada aclaró que la congresista Arimborgo está en su derecho de presentar proyectos de ley, sin embargo, considera que hay temas más profundos que necesitan atención como la reforma laboral, los derechos de pueblos indígenas, la reforma de justicia y constitucional.

Para la parlamentaria, es necesario una recomposición en el número de los integrantes de las comisiones, tras la conformación de nuevas bancadas y las renuncias de congresistas fujimoristas a Fuerza Popular, lo cual evitará el abuso del fujimorismo en la toma de decisiones.

“Estos tipos de abusos en la legislatura y en la práctica parlamentaria se modifican cuando hay una nueva recomposición de las comisiones con los representantes de otras bancadas que genera un mayor equilibrio democrático”, comentó.

Por otro lado, María Elena Foronda especificó que el archivamiento de la denuncia presentada por el congresista Gino Costa contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, la cual lo acusa de plagio en su tesis, puede ser vista por la Comisión Permanente. Asimismo, podría reformular la denuncia, no obstante, tendrá que pasar un año para poder ser propuesta nuevamente.

De igual modo, la legisladora mostró su preocupación por el silencio del extitular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, pues hasta el momento no se ha pronunciado en los medios de comunicación.

“Ojalá no nos llevemos una sorpresa y que no utilice medios ilícitos para salir como lo han hecho aquellos que cobardemente no enfrentan la justicia en el país”, dijo la entrevistada.

Por último, María Elena Foronda sostuvo que las acciones del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, son beneficiosas para el Pleno, pues les ha dado la posibilidad de tener un mayor juego político y representación en las decisiones.