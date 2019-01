Vizcarra dice que su empresa no contrató con Odebrecht

Una vez más, el presidente Martín Vizcarra afirmó que su empresa CyM Vizcarra SAC nunca firmó un contrato con la empresa Odebrecht para la construcción de la carretera Interoceánica Sur.

El jefe del Estado sostuvo que la compañía que fundó con su hermano, y de la cual ya no es parte, alquiló hace 12 años maquinarias a algunas empresas que participaron en la construcción de la referida vía, “pero ninguna fue a la empresa Odebrecht”.

“Nos preguntaron si cuando yo trabajaba como parte integrante de CyM Vizcarra SAC habíamos hecho algún contrato con Odebrecht, yo fui concreto y categórico: no, y lo reafirmo. Actualmente, ya no formo parte de la empresa. Desde que asumí la presidencia de la República en marzo del año pasado, inmediatamente me retiré por completo de la compañía”, agregó.

El mandatario precisó que el contrato que firmó CyM Vizcarra SAC fue con el consorcio Conirsa y que cuando esto ocurrió no se conocía a los que conformaban el consorcio ni este tenía inconvenientes para contratar.

“Cualquier ciudadano puede acceder al rubro de clientes que hayan tenido todas las empresas y se puede verificar que la empresa CyM Vizcarra nunca tuvo como cliente a la empresa Odebrecht. Sí tuvo al consorcio Conirsa que, en ese tiempo, no se sabía quiénes eran ni quiénes lo integraban y, además de ello, ninguna de las empresas que trabajaban tenía inconvenientes para contratar ni denuncias”, dijo. ❧

