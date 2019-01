Amado Enco: Alberto Fujimori no pagó "absolutamente nada" de deuda por reparación civil

La deuda por reparación civil que tiene Alberto Fujimori no ha sido pagada “absolutamente nada”, anunció el procurador anticorrupción Amado Enco. El expresidente se encuentra entre los principales deudores con un monto que supera los 50 millones.

En conferencia de prensa sobre el desempeño realizado en el 2018 por la Procuraduría Anticorrupción, se señaló que en la lista de las 15 personas con mayores deudas, junto al exmandatario, también se encuentra su exasesor Vladimiro Montesinos. El monto acumulado de esteó grupo son de 1 400 millones de soles.

Si bien algunos de los deudores han pagado parte de la reparación civil, Amado Enco sostuvo que Alberto Fujimori no ha pagado “absolutamente nada”.

Como señaló el procurador, desde el indulto a Fujimori a finales del 2017, el gestionó con su abogado para cancelar la deuda que tiene por 27 millones. No obstante, el monto llega a 51 millones de soles sumando los intereses.

Asimismo, Amado Enco explicó que no se le puede embargar la pensión que recibe el exmandatario de la Universidad Agraria, debido a que la cantidad percibida no supera el mínimo exigido por ley para la confiscación.

En el caso de la pensión del Congreso, el expresidente no recibe un pago desde el Legislativo. No obstante, recordó que la reparación civil solo caduca cuando se decida no cobrarla, por lo que la Procuraduría Anticorrupción continuará con el pedido.

Alberto Fujimori había obtenido el indulto, luego revocado, pero no fue liberado de pagar la reparación civil.