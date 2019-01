Almanza dice que reemplazar a Vela no fue la “decisión más adecuada”

El fiscal superior Frank Almanza, quien declinó de reemplazar al fiscal Rafael Vela en la coordinación del Equipo Especial Lava Jato, aseguró que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, no tomó la decisión “más adecuada” al remover a los fiscales del caso Lava Jato.

Sin embargo, Almanza recalcó que decidió acatar la orden del titular del Ministerio Público porque respeta “el principio de autoridad.

“Cuando el fiscal de la Nación [Pedro Chávarry] me convoca y me anuncia que había tomado la decisión de retirar la coordinación del señor Rafael Vela, esa es una decisión jurídica es una decisión legal y está dentro de las competencias del fiscal de la Nación (…) tengo que acatarla, aun cuando no me parezca la más adecuada”, explicó en RPP.

Asimismo, recalcó que decisión declinar de asumir el cargo debido a que no existía una interferencia a la Fiscalía de la Nación, esto luego que el presidente Martín Vizcarra presentara un proyecto para declarar en emergencia a la institución que dirige el fiscal Pedro Chávarry.

“En mi carta explico que hay una inferencia absoluta que impediría asumir ese cargo. A penas se dio esa decisión, el presidente de la República presentó un proyecto de ley para intervenir el Ministerio Público, presentó un proyecto que llevó al Congreso personalmente, y eso hace peligrar la autonomía de la institución, hace peligrar que la institución se mantenga cumpliendo sus funciones”, enfatizó.

El fiscal Frank Almanza evitó pronunciarse sobre si el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, debe dar un paso al costado.

Almanza dice que cambio de fiscales no afectó el acuerdo con Odebrecht

Frank Almanza aseguró que no considera que existan motivos para postergar la firma del acuerdo con Odebrecht, tal como aseguró ayer el magistrado José Domingo Pérez.

“El tiempo hábil que esa decisión estuvo en suspenso fue de menos de una hora. Si eso entorpeció, no creo. Si eso implicó que se afecte el acuerdo, no creo. Si eso implicó que se posterguen las diligencias, no lo creo”, sentenció.