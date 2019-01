Fiscales supremos Sánchez y Ávalos solicitan convocar a junta extraordinaria

Los fiscales supremos Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos solicitaron a Pedro Chávarry convocar a la Junta de Fiscales Supremos para evaluar la apelación de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, y el proyecto del Ejecutivo para declarar en emergencia del Ministerio Público, así lo confirmaron fuentes de La República.

Esta mañana, el fiscal supremo Tomás Gálvez, integrante de la Junta de Fiscales Supremos, también manifestó su disposición para que la Junta de Fiscales Supremos se reúna este miércoles debido a la urgencia del caso.

“Todos estamos con esa idea de solicitar una junta de emergencia o extraordinaria, si es posible para hoy, porque las circunstancias son urgentes y amerita el trabajo de la junta”, indicó Tomás Gálvez.

Por su parte, Zoraida Ávalos reconoció que toda resolución de remoción de Vela y Pérez puede ser apelada.

"Toda resolución es susceptible de ser apelada, máxime si no se encuentra debidamente motivada. Si bien es cierto, muchos dicen que nunca se ha dado este caso, eso no significa que no se pueda realizar (…) Lo que no está prohibido, está permitido y creo que es válida esta apelación", indicó.

Además, los fiscales Marcial Páucar y Frank Almanza decidieron declinar de ser parte del Equipo Especial Lava Jato, esto luego que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, los designara para reemplazar a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela.