Fiscal Almanza asegura que no tiene ningún interés en asumir cargo en caso Lava Jato

El fiscal superior Frank Almanza Altamirano, quien fue designado como coordinador del Equipo Especial Lava Jato por disposición del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, aseguró que no tiene intención de asumir el cargo en reemplazo de su colega Rafael Vela.

En declaraciones para el portal Ojo Público, Almanza Altamirano rechazó que haya "propiciado la salida" de Vela, de quien considera que no debe separarse del cargo porque "debería haber una continuidad".

"Yo no tengo ningún interés en asumir este cargo, eso quiero decirlo de manera categórica [...] ni he propiciado la salida de Rafael Vela. Es más, no considero que él deba apartarse del cargo, pero esa no es decisión mía. Si usted me pregunta qué opino su salida, yo debo decir que me apena, que debería haber una continuidad", sostuvo.

Asimismo, consultado por si pensaría en dar un paso al costado en el cargo, Almanza manifestó que la decisión la tomará este miércoles por la mañana y que lo está "evaluando muy seriamente".

Según narró a Ojo Público, en horas de la tarde del último 31 de diciembre, Chávarry le informó que le informó que recompondría el Equipo Especial, y que no tuvo "la posibilidad de no aceptar un cargo de este tipo", ya que su rango fiscal es inferior.

"No puedo dejar de acatar una disposición de un Fiscal de la Nación, yo soy un fiscal de un rango inferior. Tampoco estoy en condición de decirle a él por qué retira o no a un fiscal, no podría objetar ni cuestionar [...] Si la Junta de Fiscales Supremos deja sin efecto esta disposición, yo seré el primero en acatarla", agregó.