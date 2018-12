Glave tras remoción de Vela y Pérez: Chávarry confirma obstrucción en investigaciones

La congresista del Nuevo Perú, Marisa Glave, aseguró que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ha confirmado que obstruye las investigaciones del caso Lava Jato, esto tras anunciar la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, quien integraban el Equipo Especial Lava Jato.

“Cumpliendo el rol de defensor de la señora K y de los investigados por corrupción, Chávarry el último día del año saca a fiscales Vela y Pérez porque le son incómodos. Con esto lo único que hace es confirmar sospechas de obstrucción de Fiscal de la Nación en investigaciones”, precisó la parlamentaria.

El fiscal José Domingo Pérez tenía a su cargo las investigaciones contra el expresidente Alan García Pérez y a la detenida lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Mientras que Rafael Vela era quien lideraba el equipo especial.

La parlamentaria de izquierda indicó que Pedro Chávarry cometió un error, ya que la ciudadanía no permitirá “este golpe a la justicia”. “Ya la gente ha demostrado antes y lo hará ahora, no se acepta la injusticia, no se acepta la impunidad. Toca una vez más luchar para rescatarla”, explicó.

Marisa Glave recalcó que el titular del Ministerio Público sabe que el Congreso, de mayoría fujimorista, no agilizará las más de 3 denuncias constitucionales que existen en su contra.

“Pedro Chávarry en conferencia de prensa, antes del recojo de evidencia de Brasil, anuncia cambio en equipo especial que coordina Vela. ¡El 31 de diciembre! Actúa así porque se siente blindado por el Kongreso que sigue sin ver las denuncias en su contra”, enfatizó.