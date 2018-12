En minería, Aduviri toma como ejemplo el modelo boliviano

Walter Aduviri Calisaya, el gobernador regional de Puno que fue elegido en primera vuelta con más del 40% de los votos, sostiene que el modelo boliviano es la única alternativa que se puede implementar en el país para tener un crecimiento económico a un ritmo de 8% a 12%.

Está convencido de que así se acabarían las protestas, las huelgas y los estados de emergencia que hoy existen en el distrito apurimeño de Challhuahuacho y en el corredor minero de Cusco a Arequipa.

Refiere que ha tenido reuniones en Lima con varios gobernadores regionales a quienes les ha propuesto discutir el tema, el mismo que presentará en la primera Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, "porque de qué sirve una ANGR que no discuta los problemas de interés nacional como educación, salud, saneamiento, recursos naturales, corrupción, y sea solo un club de amigos".

Una de las autoridades regionales con quien conversó ha sido el gobernador del Cusco, Jean Benavente. Hablaron sobre el gas boliviano para Puno. El cusqueño le respondió que en vez de pedir gas boliviano debería exigir el gas de Camisea.

Aduviri le explicó que Puno no renuncia al gas peruano y que siempre va a demandar que ese gas reivindique a la Macro Región Sur. Pero que Puno está en línea de frontera y el gas boliviano lo tienen a un paso.

"Quedamos en que apoyaré la postura del Cusco y le pedí que me apoyara en el ducto para que el gas de Bolivia llegue a Puno", cuenta.

LO QUE LIMA ESCONDE

Walter Aduviri precisa que para hablar de desarrollo se tienen que poner los problemas sobre la mesa, sin esconder nada. Puso como ejemplo la cuestión de los recursos naturales, los mismos que Lima no quiere tratar.

"Lima lo esconde, Lima no quiere hablar la verdad y cuando hablamos la verdad se inquieta y nos ningunea, o empieza a llamarnos antimineros, terroristas. Claro, Lima no siente nada porque vive gracias a los recursos del interior del país, de lo contrario no tendría su Metro, sus autopistas. ¿Qué produce Lima?", pregunta y añade la gran brecha que existe con Huancavelica, Ayacucho, Junín y otros porque los presupuestos mayores se quedan en Lima, como ciudad importante.

De ahí que ha visto la necesidad de identificar las prioridades de su región y solucionarlas en alianza con otras regiones del sur.

Refiere que tiene reuniones pendientes con Cusco para seguir viendo el asunto del gas, el corredor turístico Machu Picchu–lago Titicaca, la autopista Juliaca–Cusco. Con Huancavelica apura el saneamiento básico y la anemia. Dice que con Madre de Dios les une la minería informal, a la que deben buscarle una salida.

CON AGUA DE LLUVIA

Este político que hizo su campaña electoral en clandestinidad debido a una sentencia judicial de siete años de prisión a raíz del 'Aimarazo' del 2011, cuestionó que durante los 197 años de vida republicana, Puno haya vivido con agua de lluvia.

"Los productores esperan las lluvias de enero, febrero y marzo. Si no hay lluvias, no hay producción. En el caso de saneamiento, se ha vivido con agua de pozo. La consecuencia es la anemia que afecta al 65,9% de niños, estamos en el primer lugar a nivel nacional. Por eso la idea es cubrir el servicio de saneamiento básico en el interior de la región", anota quien cumplirá el juramento protocolar el 1º de enero y el 5 de ese mes asumirá el cargo en la ciudadela arqueológica de Sillustani. ❧

"Tiene influencia y formación política de líderes bolivianos"