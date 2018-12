Representantes de Cáceres Llica denuncian quema de documentos en GRA

Arequipa. Representantes de la comisión de transferencia de Elmer Cáceres Llica denunciaron la tarde de ayer que, cuando salían de la sede central del gobierno regional en la avenida Kennedy, en el distrito de Paucarpata, se quemaban documentos en un cilindro.

El hecho fue registrado en un acta de evidencia que fue firmada por el representante de la nueva gestión, Luigui Mendoza, y funcionarios de la gestión saliente, entre los que se encontraba el jefe de Asesoría Jurídica, Marco Revilla Huaraca.

Mendoza y otro integrante del grupo entrante procedieron a rescatar algunos de los papeles, para corroborar si eran de algún área del GRA.

Sobre la denuncia, Marco Antonio Revilla, jefe de Asesoría Jurídica, sostuvo que Mendoza no halló a nadie efectuando la quema de los presuntos documentos. Señaló que sería muy ridículo que algún trabajador trate de quemar documentos en plena tarde y en la sede del gobierno regional. Acotó que el proceso de transferencia terminó sin problemas.

Reapertura del caso

Por otro lado, la fiscalía se encuentra a la espera de que la defensa de Yaritza Huillcahuamán presente el pedido formal para reabrir la investigación por el delito de violación en contra del electo gobernador Elmer Cáceres Llica.

María del Rosario Lozada, fiscal superior coordinadora, señaló que hasta el miércoles no existía ningún pedido formal para reabrir la investigación.

Explicó que el Ministerio Público cumplió con su labor y requirió al fiscal que emita un informe explicando las razones del archivo. Este documento fue derivado a Control Interno. Si se encuentra alguna irregularidad, será sancionado.

Sin embargo, dijo que la fiscalía no puede reabrir un caso archivado, sin que antes no se presente un pedido formal de una de las partes para hacerlo. Por eso, aún no se disponen nuevas investigaciones.