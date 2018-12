FP y su actitud autoritaria

Señor Director:

El partido Fuerza Popular no logra superar la forma y actitud autoritaria de imponer sus decisiones en el Congreso, como lo ha hecho anteriormente. No es posible que insulten a la democracia y al pueblo peruano, esto se da al querer desconocer la posibilidad de formar otros partidos políticos, quizá con valores y principios más profundos de los que ellos presentan. Estas dos mujeres parlamentarias y servirles de la corrupción, que se oponen a esta creación, creen que el pueblo peruano es ignorante y ciego ante sus actitudes prepotentes y arrogantes. Merecemos mayor respeto, no permitamos mercenarios de la corrupción sin valores y principios, que lo único que hicieron es robarnos nuestras arcas e insultar nuestra inteligencia.

Edith Portilla Salas

edithportillas@gmail.com

Navidad en Cerro de Pasco

Señor Director:

Ad portas de celebrarse las pascuas, Cerro de Pasco se cubrió con un hermoso manto blanco con una capa de 10 centímetros aproximadamente. El temporal de nieve se inició pasado miércoles a las 20.00 horas, hasta las 8.00 a.m. del jueves, es decir, nevó más de diez horas en forma intermitente, lo que hizo que los techos de las viviendas se cubran de hielo, haciendo que la temperatura descienda a -5 grados bajo cero. La vía central Pasco - Oroya (viceversa) se encontraba de blanco, al igual que pastizales, árboles de quinuales, entre otros. Aprovechando el cumulo de nieve, muchos hicieron muñecos de nieve y se fotografiaron.

MAU comunicaciones

portalnoticiaspasco4@gmail.com

Fenómeno de El Niño

Señor Director:

La Navidad nos encuentra atónitos ante los vergonzosos episodios de corrupción que no cesan de irrumpir en nuestra tranquilidad. En este contexto, preocupa el Comunicado Nº 15-2018 del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño – ENFEN, que señala un 73% de probabilidad de la presencia de dicho fenómeno en los primeros meses del próximo año, nivel que de acuerdo a otros informes, como el de la NNOA, continúa incrementándose. Preocupa aún más, porque poco se ha avanzado en la reconstrucción de lo destruido por el anterior Niño, porque hay evidencias en diferentes lugares de que los gobierno subnacionales han mal gastado los recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres; situación que podría sorprendernos pese a los informes de las instituciones encargadas de su monitoreo, como sucedió a inicios del año pasado.

En tal sentido, necesitamos que el Gobierno proporcione a nuestras instituciones científicas mejores herramientas de monitoreo para un seguimiento más preciso de los cambios de las variables físicas, análisis de cambios rápidos en el mar, información adecuada en tiempo real para decisiones oportunas, a fin de prevenir su impacto respondiendo de manera efectiva. Por otro lado, que las autoridades responsables de los procesos de gestión del riesgo de desastres que asumirán funciones el 1° de enero del 2019, consideren este tema en sus agendas de trabajo como prioritario, adoptando acciones de prevención, implementando Sistemas de Alerta Temprana, descolmatando y limpiando cauces de ríos, reforzando muros de contención en las riveras, organizando a la población y asignando recursos presupuestales adecuados en el Programa 68 - Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, de su pliego.

Pedro Morales Mansilla

Excongresista