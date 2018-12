Keiko Fujimori: ¿Cuándo se conocerá la resolución de su apelación?

Esta tarde el Poder Judicial se pronunció respecto a la apelación a los 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. El juzgado, si bien no dio una fecha exacta, afirmó que la decisión de la sala se conocerá "en un plazo razonable".

"Si bien, este colegiado señaló en audiencia que la resolución se expedirá en un plazo razonable, esta semana se han visto casos céleres cuya resolución demanda buen tiempo de la jornada laboral", sostuvo la Sala Penal Nacional a través de un comunicado.

En ese sentido, señalaron que "el día de mañana se continuará con la audiencia de apelación del caso del extinto “Cojo Mame” a partir de las diez de la mañana, mediante video-conferencia con los penales de Trujillo (Varones y Mujeres), Chiclayo y Miguel Castro Castro", anunciando que por lo pronto no se conocería la decisión que ha tomado la sala al respecto.

Fuentes de La República en el Poder Judicial afirmaron que una posibilidad es que la resolución de la apelación de Keiko Fujimori a los 36 meses de prisión preventiva, probablemente se conozca en enero de 2019. Sin embargo, cabe la posibilidad que la decisión se pueda tomar el próximo jueves 27 o viernes 28 diciembre.

Respecto a estos últimos días, cabe destacar que el Poder Judicial trabaja hasta mañana al medio día y no regresa a funciones hasta el 26 de diciembre; fecha en la que no podrían emitir ninguna resolución porque eso significaría que trabajaron el 24 y 25 de este mes. Cosa que no sucedería.

Como se sabe Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Luis Mejía Lecca, Giancarlo Bertini, Jaime Yoshiyama, Pier Figari y Ana Herz, cumplen una orden de prisión preventiva por 36 meses por el caso Odebrecht, a la cual han apelado con la finalidad de poder salir en libertad este año. Sin embargo, aún es inexacta la fecha en la que se conocerá la resolución del juzgado.

COMUNICADO+2°+SPAN+-+sobre+... by on Scribd