Muñoz critica a Barnechea: "A mí me daría vergüenza visitar obras inconclusas"

Ante la visita del actual alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y el excandidato presidencial de Acción Popular, Alfredo Barnechea, a una obra en la Costa Verde, el electo burgomaestre Jorge Muñoz consideró que le daría “vergüenza” hacer visitas a obras inconclusas.

Así lo señaló a RPP el también miembro de la lampa, calificando el encuentro como intrascendente y que no debería recibir la atención.

“A mí me daría vergüenza estar visitando obras inconclusas, como me daría vergüenza estar hablando de puentes que todavía no han sido terminados y que fueron ofrecidos para agosto de este año, como es el de puente Junín, en Miraflores”, expresó Jorge Muñoz al referirse sobre el encuentro de Alfredo Barnechea.

Respecto a la obra mencionada por el electo alcalde, la Municipalidad de Lima debía terminar el puente Junín incialmente el 15 de octubre. Sin embargo, fue aplazado para noviembre y, luego, para enero del 2019.

El viernes 14 se había dado el encuentro entre Barnechea y Luis Castañeda, en un contexto en el que Muñoz ha venido cuestionando la actual gestión edil en temas sobre presupuesto, transporte y documentación del Metropolitano.

Jorge Muñoz también aseguró que distintos miembros de Acción Popular han expresado que la visita de ambas personas “no era el más adecuado”, además que fue “desafortunada”. Asimismo, calificó como un “encuentro de cualquier persona con cualquier persona”.