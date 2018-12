Procurador niega participación en caso Los Limpios de Tacna

El procurador de la Municipalidad Provincial de Tacna, Renato Tejerina, rechazó ayer estar involucrado en el caso Los Limpios de Tacna, supuesta organización criminal dedicada al tráfico de terrenos de ese municipio.

Tejerina fue incluido en la investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción por dos terrenos denominados El Camal y Electrosur. El abogado sostuvo que su despacho solo asume la defensa de aquellos procesos judicializados y que los predios mencionados no tienen expedientes en su oficina.

"Me causó sorpresa todo lo que pasó (denuncia y detención de autoridades). Yo hasta ahora no he sido citado a declarar por la fiscalía", dijo.