“Porque no estemos de candidatos no vamos a desaparecer”

La legisladora de Alianza para el Progreso cree en la no reelección inmediata de congresistas por un tema de equidad. Está convencida de que el perfil y la gestión parlamentaria se forma previamente. Incluso señala que antes que la experiencia, se necesita cambiar el sistema administrativo del Congreso.

¿Por qué está a favor de la no reelección inmediata de congresistas?

Es muy importante saber escuchar el clamor popular, que en el ámbito nacional decía que si no se reeligen los alcaldes y los gobernadores, que no se reelijan los congresistas.

¿Cuál es la ventaja fundamental de esta reforma?

Motivar a que nuevos cuadros se sigan preparando desde jóvenes en los diferentes partidos para ser del perfil especial que se requiere para el Congreso. Deben conocer la realidad nacional, la problemática y sus demandas, los procesos parlamentarios para que en este proceso de preparación se tenga mejores congresistas y resultados.

Sin embargo, hay quienes alegan que se necesita de experiencia parlamentaria.

No es tanto así, porque lo que tenemos que cambiar es el sistema administrativo y financiero del Congreso. Debemos tener asesores especializados. Si consideramos el mismo esquema, no va a funcionar. Se necesita redefinir los procesos y procedimientos parlamentarios para que no haya contrabando, dejadez ni irresponsabilidad en la prioridad de los proyectos.

Se dice que al interrumpirse la carrera parlamentaria no se fortalece la institucionalidad de los partidos. ¿Cuál es su opinión?

La institucionalidad de un partido no solo tiene que ver con 10 o 20 candidatos que puedan ingresar a una bancada. Yo no ingreso a un partido político porque me van a poner como candidata al Congreso, sino porque quiero, desde esa formación programática, ser parte de este y así voy a construir partido. ¿Qué partido tiene cien puntos de institucionalidad? El Partido Aprista tendrá cien años de vida, pero cero en institucionalidad.

¿No se le está negando el derecho a ser reelegido a un buen congresista y a su electorado a reelegirlo?

Es importante entender y comprender que un partido no se ha hecho para 5, 10 o 20 años, sino que tiene una visión de largo plazo, e insisto, no estamos en una organización política para candidatear. Tenemos la responsabilidad social y política de seguir formando cuadros. No porque no estemos de candidatos desaparecemos.

Insisto, ¿no está en el voto, como dicen muchos expertos, el instrumento por el cual “castigamos” o “premiamos” a un determinado congresista?

Lo que pasa es que nuestro sistema democrático no es maduro, es incipiente. Sino, un señor Becerril no iba a ser reelecto jamás, pero si dejamos al sistema así es posible que en el próximo período don Mamani pueda ser reelegido porque tiene plata. No es un sistema donde no siempre ha premiado al que merece y ha castigado al que no. A veces vemos casos que son totalmente contradictorios, por darte solo algunos nombres.

¿Cuál es la responsabilidad de los votantes en este sistema democrático que usted considera incipiente?

Es un sistema democrático en el que el ciudadano no se entera a tiempo sobre quiénes lo pueden representar y no considera que al representarlo les está dando el poder de decidir. Necesitamos un ciudadano que vote y no se olvide por quién lo hizo, que haga control social, que participe, se queje, denuncie. Eso no lo tenemos. Yo me pregunto diariamente cómo ese señor o señora llegó a ser congresista. Basta que uno se equivoque en esta toma de decisión y corremos el riesgo de que ese mal congresista sea reelegido.❧