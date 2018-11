Úrsula Letona hace un mes: "Voy a concluir mi mandato en la bancada de Fuerza Popular"

Contradicciones. La salida de Úrsula Letona de Fuerza Popular ha dejado en evidencia la crisis que atraviesa el partido mayoritario del Congreso. Sin embargo, hace solo un mes, declaró que iba a permanecer en dicha bancada hasta el final de la gestión, aseguró que era un "tema de principios".

La declaración de Úrsula Letona se dio días antes de que Keiko Fujimori sea llevada a prisión por el caso cócteles. "Jamás y es un tema de principios. Yo voy a estar con ella (Keiko). Voy a concluir mi mandato en la bancada de Fuerza Popular y seguiré peleando para que nunca otro fiscal o alguna autoridad nos sindique como una organización criminal", declaró a Trome.

En la carta de renuncia que Úrsula Letona entregó al vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, señala que su salida se debía a que no le "interesa ser parte de ninguna pugna por cuotas de poder”. Esto luego que Yeni Vilcatoma denunciara que la exvocera del partido naranja haya intercedido para evitar una investigación contra Promperú.

"Lo que no he querido y así será mi comportamiento, es ser parte de pugnas políticas por cuotas de poder de carácter personal, las cuales no me han interesado y no me interesen. En ese sustento de mi decisión, evitando con ello, que quienes tienen intereses personales no encuentren en mí un obstáculo ni una excusa para genera conflictos internos", se lee en la carta de Letona.