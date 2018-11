Úrsula Letona: “No me interesa ser parte de ninguna pugna por cuotas de poder”

Sustento. Úrsula Letona oficializó su renuncia a la bancada de Fuerza Popular a través de una carta enviada el vocero de dicho partido, Carlos Tubino. En la misiva, Letona señala las razones que obligaron su salida del grupo mayoritario, pero dejó claro que esta decisión no ha afectado su relación con Keiko Fujimori.

"Lo que no he querido y así será mi comportamiento, es ser parte de pugnas políticas por cuotas de poder de carácter personal, las cuales no me han interesado y no me interesen. En ese sustento de mi decisión, evitando con ello, que quienes tienen intereses personales no encuentren en mí un obstáculo ni una excusa para genera conflictos internos", se lee en la carta de Letona.

Sobre su relación con Yeni Vilcatoma, Úrsula Letona dijo: "creo que ella tiene un problema personal conmigo". Sin embargo, espera que con los descargos que dejó a Fuerza Popular, el tema quede aclarado. "He leído mi denuncia, he presentado mis descargos. Yo nunca he tenido una intención de persuadir a algún colega y con Yeni hemos conversado ene veces por WhatsApp después de ese tema", señaló a los medios de comunicación.

"Espero que con mis descargos, ella de por aclarado el tema. No voy hacer especulaciones. Vine a aportar con reformas y eso es a lo que me voy a dedicar. Mi renuncia es a la bancada. estoy orgullosa de y mi relación con Keiko Fujimori sigue igual. No voy a dejar de pelear hasta verla libre", agregó.