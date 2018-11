Tacna: Gobernador Omar Jiménez declara ante Fiscalía Anticorrupción [VIDEO]

La Policía Nacional trasladó este lunes al gobernador regional de Tacna, Omar Jiménez Flores, desde la comisaría Ciudad Nueva hasta la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tacna. En algunas horas, autoridad vencerá la detención preliminar dispuesta en su contra.

Desde la noche del pasado viernes, Omar Jiménez cumple con las 72 horas de detención preliminar impuesta por el Poder Judicial, debido a que es sospechoso de integrar la organización criminal denominada "Los Limpios de Tacna”, dedicada al tráfico de terrenos.

El abogado del gobernador, Eloy Llanos, y su ex gerente general, Sheillah Miñano Bautista, lo acompañan en todas las diligencias. Para Llanos, el mandato de retención es exagerado y no se puede probar el cohecho pasivo impropio al no existir un daño económico tangible.

Por su parte el congresista Jorge Castro refirió que debería pedirse prisión preventiva contra los implicados y que el daño provocado por Omar Jiménez es masivo y generalizado, indicando que la corrupción perjudica a la toda la población.

El Cuarto Juzgado de Investigación Penal dispuso 72 horas de detención para tres de los 48 sospechosos investigados por la Fiscalía. Se trata de Omar Jiménez, Milton Reynoso Guillermo y Jorge Lope Acurio. Precisamente, Reynoso fue liberado este lunes en horas de la mañana. Él es acusado de ser el facilitador entre un dirigente de asociación de vivienda y el gobernador de Tacna.