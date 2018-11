Abogada sobre Keiko Fujimori: “Tiene un balde y se ducha con una jarrita”

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, brindó detalles de la situación en la que se encuentra su patrocinada, quien viene cumpliendo una orden de 36 meses de prisión preventiva en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.

Según indicó la letrada, la lideresa de Fuerza Popular no cuenta con ningún beneficio y, pese a no estar en contacto con otras reclusas, está recluida en un espacio pequeño y se baña con una jarra.

“Ella está en un ambiente aislado. No tiene ningún privilegio. El espacio no es grande, tiene lo básico. Una cama pequeña y un baño, tiene un balde y se ducha con una jarrita. Está encerrada de 6 p.m. a 6 a.m. Come lo mismo que las demás detenidas. No tiene celular ni recreación”, indicó a Correo.

Además, Giulliana Loza aseguró que espera que Keiko Fujimori no pase las fiestas de fin de año en el penal e insistió en que se respete el debido proceso. “Esperemos que la apelación se resuelva prontamente y recupere su libertad. No hay motivo para que continúe detenida”, agregó.

La abogada indicó que la presidenta del partido de Fuerza Popular está “indignada” por cómo se está llevando su investigación.

"[Keiko Fujimori] está indignada por todos los abusos que se vienen cometiendo en su caso. Es algo muy preocupante que cada día se vulnere el debido proceso y se le prive de su libertad injustamente. Pero eso le da más fortaleza para seguir defendiéndose de las injusticias”, indicó.

Loza también calificó como un “abuso” que el recurso de apelación que ha presentado aún no se evalúe. “Convertir un plazo de 24 horas en uno que pueda extenderse hasta los 24 días, eso es altamente preocupante. El juez no puede desobedecer la ley. Si él decidió resolver individualmente, debe también elevar las apelaciones de esa manera. Esperamos que nuestra queja en la OCMA sea acogida”, enfatizó.