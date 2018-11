Rosa Bartra sobre caso Alan García: "No estoy acá para sospechar"

Afirma que nunca existió blindaje. La congresista de Fuerza Popular y presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, expresó su rechazo hacia las acusaciones en contra del citado grupo investigador del Congreso, al cual se le atribuyó la responsabilidad de "blindar" a Alan García, quien ahora ha solicitado asilo diplomático en Uruguay.

La parlamentaria sostuvo que después de la sesión del 9 de diciembre en el Congreso, donde estuvo presente Alan García, se dispuso el levantamiento de su secreto bancario. "Se le levantó el secreto bancario, tributario, bursátil, se ofició a todas las entidades para tener registro de sus bienes y propiedades. Se le ha tratado exactamente igual que a cualquier investigado", dijo durante entrevista en ATV.

En ese sentido, Rosa Bartra defendió la labor de la comisión Lava Jato afirmando que la información sobre los presuntos delitos de colusión contra el expresidente Alan García, sí fueron tomadas en cuenta por el grupo investigador.

"No hay una línea nueva en lo que presentó el fiscal que no haya estado en el informe. Por supuesto que lo hemos visto y lo incluimos al detalle y el fiscal lo conocía desde el año pasado. Todo eso está en el informe final", declaró.

A pesar que con otros investigados si se encargaron de analizar las formas en las que Odebrecht pagaba las coimas a funcionarios, con el caso de Alan García la congresista Rosa Bartra dijo que no está para "sospechas", en referencia al pago de 100 mil dólares que recibió el exmandatario por una conferencia en Sao Paulo, Brasil.

"No estoy acá para sospechar, no soy el Ministerio Público. El Congreso no es el Ministerio Público. Nosotros, en el marco de una hipótesis, tenemos sospechas. [...] Todo lo que llegue después no se puede decir que no se vio sencillamente porque no lo conocía ni el fiscal", señaló.