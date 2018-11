Alan García no podría ser un perseguido político, afirma excanciller Ferrero

El ex ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Ferrero, afirmó que el expresidente Alan García no puede ser considerado perseguido político, en el marco de la solicitud que este envió a la embajada de Uruguay para que se le otorgue acilo y protección.

"El asilo procede cuando se trate de una persecución política y no procede cuando se trate de delitos comunes. Quien va calificar eso es el país asilante conforme a las normas del derecho internacional", dijo Ferrero a La República.

Asimismo Eduardo Ferrero sostuvo que cuando se acude a la embajada de un país se trata de un asilo diplomático, que fue lo que el expresidente Alan García solicitó en horas de la madrugada. Esto en el marco de la investigación por el caso Odebrecht.

"Cuando uno acude a una embajada de un país extranjero, se trata de un asilo diplomático. Aquí hay un caso de materia judicial. El Poder Judicial debe requerir al Ejecutivo que solicite la extradición de García, pero al mismo tiempo el gobierno de Uruguay podría decir que es un perseguido político y no lo extraditarían", señaló.

En otro momento, el excanciller marcó una línea entre el asilo político solicitado por Víctor Raúl Haya de la Torre en 1949 durante la dictadura de Manuel Odría y el solicitado por el expresidente García Pérez.

"Esto me recuerda al caso de asilo de Haya de la Torre en Colombia, durante la dictadura de Odría. Pero con un caso diferente: Haya de la Torre sí era perseguido político. El expresidente García no podría sostener que es perseguido político. El tema fue a la Corte de la Haya y el juicio demoró varios años, y la Corte le dio la razón a Colombia. Si le dan asilo, no creo que pueda salir del país, salbo le den un salvo conducto”, dijo.