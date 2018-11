Fiscalía tiene testigos sobre US$ 210 mil que Chlimper le dio a RPP

“Yo no le entregué ningún dinero a Hugo Delgado Nachtigall. Ya dije lo que tengo que decir. Y no tiene ni una prueba, por la sencilla razón que no le di (nada)”, escribió José Chlimper Ackerman desde su cuenta personal de WhatsApp. Era su respuesta categórica a lo que Delgado había confiado al fiscal José Domingo Pérez, el 16 de octubre último. Una revelación que hizo pública Pérez en la audiencia para requerir la detención preventiva de Keiko Fujimori. “(Delgado) no tiene ni una prueba”, señaló con vehemencia Chlimper, con la misma vehemencia con la que suele desmentir las imputaciones que ha recibido como dirigente del partido fujimorista. Pero esta vez es diferente. Hugo Delgado Nachtigall cuenta con cuatro testigos y documentos que comprueban que Chlimper le entregó en efectivo 210 mil dólares para la campaña de la segunda vuelta presidencial.

La manifestación de Delgado ha cobrado relevancia para la identificación del origen de los fondos con los que Keiko Fujimori financió su campaña de 2011. El abogado de Hugo Delgado, Roy Gates, afirmó a este diario que su cliente nuevamente fue interrogado por la fiscalía y que ratificó palabra por palabra que Chlimper efectivamente dejó en sus manos 210 mil dólares.

De acuerdo con el acta del testimonio de Hugo Delgado ante el fiscal Pérez, documento al que tuvo acceso La República, el empresario no solo relató con minuciosos detalles el encuentro que sostuvo con Chlimper a pedido de este, quien lo llamó el 16 de mayo de 2011 y le solicitó entrevista que se cumplió el 17 de mayo a las 9 y 30, cuando Delgado ejercía como gerente general del Grupo RPP. La cita se produjo en el séptimo piso del edificio corporativo de la compañía y esto es lo que narró Hugo Delgado:

“En dicha reunión me comentó (José Chlimper) que había entrado en la campaña de Keiko Fujimori y le preocupaba mucho la segunda vuelta y sobre todo le preocupaba que no se continuara con las campañas de Fuerza 2011 en el Grupo RPP y que en ese momento era crucial los medios para el partido (fujimorista) porque faltaban dos semanas y media para las elecciones. Y en ese momento me entregó 210 mil dólares en efectivo y me dijo que este dinero era para la continuidad de la campaña hasta el 5 de junio de 2011, para que se mantenga porque ellos sabían que si no pagaban no salía la pauta publicitaria. La preocupación era que se mantuvieran las campañas al aire con las pautas de las órdenes de publicidad que iban a llegar”.

CONTANTE Y SONANTE

Cuando el 28 de diciembre de 2017 el fiscal José Domingo Pérez le preguntó a Keiko Fujimori sobre el papel de Chlimper en la campaña de 2011, contestó: “Él no era parte de la organización partidaria, pero ayudó en los medios de comunicación cumpliendo el rol de vocero técnico”. Y al interrogarla sobre el pago de la publicidad durante la campaña presidencial, Fujimori respondió: “Los contratos de publicidad fueron como lo señala el reglamento que acabo de entregar, fueron suscritos directamente por el tesorero del partido”, es decir, Adriana Tarazona Martínez. Esto significa que José Chlimper debe revelar el origen de los 210 mil dólares que le dio a Hugo Delgado, pero prefiere negarlo todo. “Yo no le di nada”, le dijo a este diario.

Delgado fue más preciso sobre el episodio de los 210 mil dólares que le proporcionó en efectivo Chlimper, según el acta:

“En ese momento me sorprendí un poco, porque José Chlimper había sido un cliente de muchos años y había invertido en el Grupo RPP a través de su empresa Farmindustria a través de sus productos. Y era un cliente nuestro, un hombre exitoso. El grupo económico al que pertenece acababa de vender a Inkafarma. Yo tenía los mejores conceptos de él. José Chlimper me dijo que era un dinero para que continúe la campaña cuando llegaran las órdenes de publicidad porque supuso que podría haber una falta de pago de Fuerza 2011 y que se podía cortar la publicidad y eso en la época final de la campaña podía ser peligroso. Y ese dinero le daba la continuidad a la difusión de la campaña electoral. En ese entonces recibí el dinero porque nos debían 35 mil soles y él sabía que iban a invertir mucho dinero en las últimas semanas en la pauta publicitaria y no querían que se corte la campaña de Fuerza 2011”.

“(Hugo Delgado) no tiene ni una prueba, por la sencilla razón que no le di (nada)”, aseguró a La República el ex secretario general del partido fujimorista. Después de que el fiscal Pérez divulgó que Chlimper había desembolsado literalmente 210 mil dólares a Hugo Delgado, debió renunciar a la secretaría general fujimorista, la que asumió luego de la dimisión de Joaquín Ramírez, debido a que la fiscalía le abrió investigación por lavado de activos. Chlimper confía en que no será así, pero Hugo Delgado tiene cuatro testigos y pruebas documentales. Así se lo dijo al fiscal Pérez:

“El dinero que recibí de José Chlimper en ese momento no lo conté. Lo guardé unas horas, llamé a mis tesoreros Juan Urquiaga Salazar e Ismael Kivaki Calderón, quienes lo contaron y lo guardaron en una bóveda que se tiene en Caja en el mismo edificio. (...) Cuando recibí el dinero llamé a mi gerente administrativo que es Ismael Kivaki y él llamó a Juan Urquiaga y ambos contaron que había 210 mil dólares. Creo que ellos llamaron a una persona más de nombre Fiorella Gensollén. De esta situación yo le conté al gerente de RPP, Rolando Estremadoyro Rodríguez, que fue quien vio que José Chlimper se iba (de la oficina). Y le conté las circunstancias de dicha visita”.

MEJOR ES CONFESAR

El fiscal José Domino Pérez preguntó a Chlimper sobre el origen del dinero. Así respondió el apoderado del Grupo RPP:

“Él no me explicó el origen de ese dinero. Él me dijo que era para mantener la continuidad de la publicidad final de la segunda vuelta de la campaña electoral. También me dijo que me daba ese dinero ‘para que no tengas duda que Fuerza 2011 te va a pagar como había cumplido en pagar en los meses anteriores’. Por lo que supuse que ese dinero no era de él. El señor tiene solvencia moral y económica, por lo que yo no dudé del origen lícito de ese dinero”.

Sin embargo, Chlimper rechaza una y otra vez haber dado un centavo a Delgado.

El fiscal Pérez preguntó a Delgado si Chlimper se presentó a nombre de Fuerza 2011. “No me dijo eso”, fue su respuesta.

Hay testigos y documentos de la entrega de los 210 mil dólares, pero José Chlimper solo dice que todo es mentira. Ante las autoridades, tendrá que decir mucho más que eso frente a las contundentes evidencias.❧

