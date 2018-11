Mamani insiste en negar tocamientos indebidos: "No permitiré que dañen mi imagen"

El acusado congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, aclaró que descartaba la versión de la aeromoza que lo denunció por la mañana de este viernes en la comisaría del aeropuerto Jorge Chávez por tocamientos indebidos tras el incidente ocurrido en el vuelo desde Juliaca, en Puno, hasta Lima.

De esta manera, el legislador fujimorista indicó que "me someto a todas las investigaciones", negando en todo momento el hecho puesto que no va a permitir que "dañen mi imagen". "No me bajaron por tocamiento indebido, fue por mi estado de salud", destacó Mamani como lo anunció el último jueves también a través de su cuenta de Twitter.

Además, el parlamentario conocido por el famoso video que provocó la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, indicó que "estoy pidiendo a mi asesor que envíe un documento a Comisión de Ética para que me investiguen".

Asimismo, reiteró que "nunca he faltado el respeto a nadie" y que espera que este lunes 19, el grupo de trabajo presidido por la congresista Janet Sánchez analice su caso. Con estos descargos, el congresista de Fuerza Popular desestimó los testigos que incluso ha presentado la denunciante en la mencionada comisaría y que da mayor soporte a su testimonio.

Cuando el legislador fue interrogado si se encontraba en estado de ebriedad, respondió que no toma licor puesto que es diabético y que incluso un médico del aeropuerto lo atendió ese día. Sobre las siguientes acciones que tomaría contra la aerolínea LATAM, aseguró que "primero quiero descartar sus pruebas".

Cabe precisar que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, destacó que saludaba la decisión de Janet Sánchez de iniciar investigaciones en contra del congresista Mamani. Así también, legisladores como Indira Huilca y Alberto de Belaúnde se pronunciaron a favor de que se le abra un proceso.