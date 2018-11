Torres sobre confesión de Yoshiyama: “Keiko me ha dicho que no ha tenido participación” 

El parlamentario de Fuerza Popular, Miguel Torres, aseguró que el testimonio de Jorge Yoshiyama ante el fiscal José Domingo Pérez sobre su participación en los aportes falsos a la campaña de Fuerza 2011 no perjudica a su lideresa Keiko Fujimori.

“Entiendo que la declaración que ha tenido Jorge Yoshiyama en nada toca a la presidenta del partido Fuerza Popular. En todo caso, esperaremos pacientemente que se desarrolle el proceso”, dijo Miguel Torres.

El fujimorista señaló que debe corroborar las declaraciones del sobrino del exsecretario general fujimorista Jaime Yoshiyama y resaltó que una cosa es lo manifestado por el exministro y otra lo que diga la Fiscalía, en referencia a que ello implica a Keiko Fujimori.

“He conversado directamente con Keiko Fujimori, quien me ha asegurado que ella no ha tenido participación alguna (…) No existe absolutamente nada que me haga pensar que ella se encuentre involucrada en presunto ‘pitufeo’ como lo están denominando”, afirmó. “Y si es que existiera algún tipo de responsable, pues evidentemente se aplique la ley que corresponde”, agregó.

Asimismo, a través de Twitter, el legislador naranja señaló que “Fuerza Popular colabora con todas las investigaciones que permitan conocer la verdad”, pese a que días antes negaban que existan acciones irregulares en el partido.

“Si existieron aportes de fondos lícitos indebidamente efectuados, los involucrados deben asumir su responsabilidad. Investigación sí, pero respetando los derechos fundamentales de las personas”, añadió en la red social.