Testigos implican a Jaime y Jorge Yoshiyama en lavado de activos

Jugaban en pared. Mientras Jaime Yoshiyama Tanaka fue quien proveyó el dinero para que fuera lavado por los trabajadores del congresista fujimorista Miguel Castro Grández, su sobrino Jorge Yoshiyama Sasaki se encargó de montar un operativo para que los falsos aportantes de Fuerza Popular mintieran al fiscal José Domingo Pérez.

Como reveló ayer La República, el testigo protegido TP-2016-12-1 destapó que el legislador Miguel Castro y su esposa Karen Lay Gutiérrez le ordenaron recoger dinero en efectivo en las oficinas de Jaime Yoshiyama. El testigo también identificó a una docena de empleados de la empresa de Castro, Grupo de Operaciones Especiales en Seguridad (GOES), que se prestaron como falsos aportantes de Fuerza Popular con el dinero que había suministrado Jaime Yoshiyama. Ahora otro testigo protegido, identificado con el código TP-2016-12-3, ha declarado el 30 y 31 de octubre de este año que, una vez que el fiscal Pérez citó los falsos aportantes, Jorge Yoshiyama Sasaki y el congresista Miguel Castro Grández organizaron un operativo para que los empleados del GOES dijeran falsamente que sí habían donado dinero.

Lo que relató el testigo dejó en evidencia que la dirigencia de Fuerza Popular diseñó y ejecutó un plan de encubrimiento del lavado del dinero que entregó Jaime Yoshiyama Tanaka a Miguel Castro y que se registró fraudulentamente como aportaciones para la candidatura presidencial de Keiko Fujimori en 2016.

Esto es lo que reportó el testigo TP-2016-12-3:

"El testigo protegido señala que a inicios de 2018, cuando en decurso de la investigación contra el partido Fuerza Popular y se empezó a citar a los aportantes, (la tesorera) Adriana Tarazona (Martínez), era quien entregaba documentos a Jorge Yoshiyama Sasaki, como copia de los recibos de aportaciones al partido para que los testigos presentaran en sus declaraciones como si hubiesen tenido dichos recibos en su poder. (...) Miguel Castro fue al local de Fuerza Popular ubicado en la calle Morochucos, Surco, para recoger copia de los recibos para los (aportantes) (...) de su entorno, siendo que la propia (tesorera) Adriana Tarazona Martínez fue quien le entregó copias simples del los recibos de las aportaciones, de los supuestos aportes que habrían realizado. (...) Este hecho ocurrió pocos días después del allanamiento de los locales de Fuerza Popular que se dio en marzo de 2018 (la fecha correcta es 7 de diciembre de 2017)".

todo encaja

De acuerdo con el testigo protegido TP-2016-12-3, una vez que la tesorera Adriana Tarazona –integrante de la cúpula de Fuerza Popular– entregó al congresista Miguel Castro los recibos de los falsos aportantes, Jorge Yoshiyama se puso en contacto con este para ofrecer asesoría legal a los empleados de GOES y concertadamente mintieran a la Fiscalía afirmando que sí habían donado dinero a la campaña de Keiko Fujimori en 2016.

"Jorge Yoshiyama Sasaki se comunicó vía telefónica con Miguel Castro señalándole que había dispuesto que un par de abogados iban a participar en la diligencia de las personas que habían sido citadas por la fiscalía, siendo que Castro coordinó la reunión entre abogados y aportantes, según las fechas y las horas que tenían que venir".

Efectivamente, en un principio trabajadores del GOES como Javier Curi Arias, el 10 de enero de este año; Magno Fernández Cabanillas, el 12 de marzo de este año; César Álvarez Noriega, el 10 de enero de este año; entre otros, manifestaron que sí habían donado dinero a la campaña de Keiko Fujimori. Pero luego varios se acogieron a la figura legal de Testigo Protegido y admitieron que a instancias de Miguel Castro no dijeron la verdad. Por ejemplo, el testigo protegido TP-2016-02-4 manifestó:

"(Miguel Castro) me dijo que si yo reconocía los aportes iba a terminar este asunto más fácil y rápido. Todo esto fue para la primera oportunidad en que me citaron a declarar en 2016. Pero para la segunda oportunidad que me citaron en enero de 2018, vino a la empresa (GOES) una abogada que señaló (que) era del partido Fuerza Popular y nos instruyó a mí y a varias personas de la empresa que habían hecho supuestos aportes, pero que en realidad no había sucedido así. Ella daba alcances de lo que debían decir al momento de declarar ante la Fiscalía. Les pedía que continúen afirmando que sí habían hecho los aportes y que sustenten las causas que los motivó a hacer los aportes".

Para que no quedara ninguna duda de que Jorge Yoshiyama Sasaki no actuaba por su cuenta sino en coordinación con la cúpula de Fuerza Popular, el testigo TP-2016-12-3 declaró, según las actas a las que tuvo acceso La República:

"Pier Figari Mendoza y Ana Herz de Vega tenían la condición de asesores de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular, quienes decidían junto a Keiko Fujimori la línea política del partido (...). Además, la cuarta persona que pertenecía a la cúpula es Vicente Silva Checa (...). Jorge Yoshiyama Sasaki consultaba sus casos con Vicente Silva Checa".

Esta es una de las razones por las que el fiscal José Domingo Pérez solicitó la detención preventiva de Vicente Silva Checa. La cúpula de Fuerza Popular, incluyendo a Keiko Fujimori, estaba totalmente informada del encubrimiento de los falsos aportantes de la campaña presidencial de 2016. La verdad comenzó a salir a la luz.❧

datos

Sigue fuera. Jaime Yoshiyama comunicó que sigue en EEUU, restableciéndose de una cirugía ocular.

Tentación. Jorge Yoshiyama Sasaki es uno de los denunciados para quien el fiscal José Domingo Pérez ha requerido detención preventiva. Según algunas fuentes, estaría tentado a acogerse como colaborador eficaz. Le conviene.

Así se lavaba el dinero de Jaime y Jorge Yoshiyama

Según los testigos protegidos, no solo Jaime Yoshiyama sino también su sobrino Jorge Yoshiyama entregaron dinero a Miguel Castro para la campaña de Keiko Fujimori en 2016.

Un testigo dijo que Jaime Yoshiyama dio hasta 210 mil soles a Castro. Otro testigo afirmó que Jorge Yoshiyama le suministró mensualmente entre US$ 15.000 y S/ 25.000 mensuales.

El proceso de lavado de activos se completaba cuando el dinero de origen desconocido lo depositaba Miguel Castro Grández a nombre de sus trabajadores de GOES como falsos aportantes a las cuentas de Fuerza Popular.

TEMAS

Impresa