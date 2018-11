Patricia Donayre: "El cambio en las vocerías causó el caos en PpK"

Pese a que era una renuncia casi anunciada, Patricia Donayre decidió aclarar los motivos que causaron su dimisión de la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK), de la cual también renunciaron sus colegas Salvador Heresi y Guido Lombardi.

"En definitiva, creo que el cambio en las vocerías es lo que ha marcado la diferencia. Es lo que ha generado todo este caos al interior de la bancada. He no habían reuniones constantes, y las que habían de repente no había la asistencia", dijo la legisladora en RPP.

Patricia Donayre reveló, una vez más, que tuvo un altercado con Gilbert Violeta, actual vocero de la bancada. En ese sentido, la parlamentaria (ahora independiente) sostuvo que luego que el congresista Violeta le propinó un insulto, ella decidió tramitar un oficio para él sea sancionado, y al no recibir respuesta decidió renunciar.

"Hay un conjunto de hechos, pero no hay que minimizar este tema, porque es consecuencia de un debate respecto a un proyecto de ley (...) eso fue lo que ocasionó la discusión y lo que originó que levantara la voz y aplicara adjetivos no correspondientes", agregó.

Finalmente, Patricia Donayre, explicó que sucederá con su futuro en el Congreso de la República, ahora que pasará a las filas de los congresistas no agrupados, la cual toma más fuerza en el Congreso siendo el segundo grupo político con mayor presencia, luego del fujimorismo.

"El Congreso tiene que dar su verdicto final (sobre conformación de bancadas) mientras tanto la independencia será muy importante para el ejercicio parlamentario", sentenció la parlamentaria, agregando que seguirá apoyando al presidente Martín Vizcarra.