Jorge Muñoz insiste en exigir informe económico al alcalde Castañeda

La Municipalidad de Lima tiene deudas por S/ 1,788 millones, cifra superior en más de S/ 300 millones de su presupuesto de 2019 –ascendente a S/ 1,442 millones 321 mil– , lo que dificultará su administración, reveló Cuarto Poder, que sustenta su afirmación en un documento del Ministerio de Economía titulado “Ficha de análisis multianual de gestión fiscal”. Según ese documento publicado en julio, la comuna limeña se ha endeudado más de lo que puede pagar.

Ese desequilibrio, según el electo alcalde Jorge Muñoz, explica la negativa del burgomaestre Luis Castañeda a informar sobre las cuentas como paso previo a la transferencia.

Para Muñoz, quien asume el 1° de enero del 2019, el “tema es preocupante” porque no se dicen las cosas como son y, aunque su “estilo no es de confrontación”, destaca que las cuentas no están en azul como afirma la administración de Castañeda e insiste en exigirle una explicación.

"Me preocupa todo lo que vamos viendo que nos van a dejar (...) y lo que hay es bastante exiguo, es complejo, está lleno de situaciones que no necesariamente se han administrado bien", señaló el alcalde electo.

Respecto a las deudas por incumplimientos contractuales y arbitrajes perdidos, que bordearían los 1,100 millones, Muñoz responsabiliza a Castañeda y Villarán por no haber concluido las obras faltantes comprometidas en el contrato y sus adendas. Y como no se realizaron las obras, el contrato no se inició oficialmente y los operadores no pagaron el crédito a Cofide.

Según los expertos, esto podría causar que Castañeda rescinda el contrato.❧

ALERTA