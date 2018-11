Mercedes Aráoz pidió reunirse con Vicente Silva Checa por ser cercano a Fuerza Popular

Un nuevo testigo se presentó al despacho del fiscal José Domingo Pérez para brindar una declaración que revela la relación cercana entre Vicente Silva Checa, exasesor de Keiko Fujimori, y la presunta organización criminal al interior de Fuerza Popular.

Después de que el mismo Silva Checa diera cuenta de reuniones privadas con la vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, el fiscal citó a declarar a Juan José Garrido Koechlin, director del diario El Comercio. El economista había sido señalado por Vicente Silva como el nexo con Mercedes Aráoz, y la persona que había solicitado la reunión.

El pasado jueves 8 de noviembre, Garrido Koechlin acudió a la sede de la Fiscalía para explicar su vínculo con Silva Checa y el contexto de los encuentros en los que participó Aráoz.

De acuerdo con el acta de declaración a la que accedió La República, fueron tres las reuniones entre la vicepresidenta y el exasesor de Keiko Fujimori.

La segunda cita fue solicitada por Aráoz, mediante Garrido Koechlin.

Se buscaba a alguien cercano a Fuerza Popular para tratar de apaciguar el clima de crisis que en ese momento vivía el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

"De lo que recuerdo de las reuniones, dos se han llevado en mi departamento. No recuerdo si la segunda o la tercera fue en mi departamento o en la vivienda de Vicente Silva Checa. La segunda reunión me la ha solicitado la señora Aráoz. Por la crisis se buscaba tender puentes, sacar cosas en el Legislativo, sacar el presupuesto, cosas de carácter político, esa reunión se ha debido producir en diciembre de 2017", dijo Garrido en su declaración ante el fiscal Pérez.

El director de El Comercio agregó que no recuerda de ofrecimientos entre las partes presentes en el encuentro, sino que más bien se trató de una cita "de carácter analítico".

influencia

¿Por qué Vicente Silva Checa es el llamado a dialogar con la vicepresidenta? Garrido Koechlin explica que el asesor en la sombra se convirtió en una "fuente de información" para él porque conocía lo que sucedía con el fujimorismo.

"Para mí, Vicente Silva es una persona que contaba con información de las cosas que sucedían alrededor del ecosistema de Fuerza Popular. Para mí, tenía conocimiento de lo que pasaba al interior", sostuvo.

Según la Fiscalía, Silva Checa es el asesor en la sombra de la presunta organización criminal. La tesis de José Domingo Pérez Gómez ubica al asesor en la cúpula que ejercía influencia, y la declaración de Garrido es utilizada por el fiscal para corroborarla.

"Los huaicos en Lima generaron una crisis por El Niño, en el norte había inundaciones y se sentía en Lima también. Al día siguiente, en la interpelación del ministro Martín Vizcarra, me comuniqué con algunas personas, si se iba a seguir con la interpelación, porque mi interés periodístico era saber si se iba a seguir con la interpelación, a lo que Vicente Silva Checa me dijo que no iban a apañar la corrupción, minutos después me dijo que iban a parar la interpelación y, en efecto, sucedió que Luz Salgado en el Hemiciclo suspendió la interpelación contra el ministro", expresó.

La Fiscalía considera que esto no se trata de un hecho aislado y que confirma lo dicho por el testigo protegido 2017 55-3, que revela el poder de Vicente Silva Checa al interior de la presunta organización criminal.

habla aráoz

La vicepresidenta Mercedes Aráoz declaró ayer desde las 3 de la tarde ante un equipo del fiscal José Domingo Pérez.

Recibió a los fiscales en su oficina en Palacio de Gobierno y, durante unas cuatro horas, explicó el contenido de sus reuniones con Silva Checa.

Aráoz ya había confirmado estas citas con el exasesor de Fujimori Higuchi.❧

Buscan el arresto domiciliario