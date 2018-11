Alan García asegura que el Ejecutivo hace "un golpe sin uso de tanques"

Reacción. Alan García volvió a referirse al Ejecutivo en medio de una posible interrogación en su contra por parte del fiscal José Domingo Pérez por el caso del Metro de Lima. Para el político del Apra, el Ejecutivo ha "chantajeado al Congreso" y está "forzando la renuncia del Fiscal de la Nación", Pedro Chávarry.

A través de su cuenta de Twitter, Alan García hizo una serie de publicaciones en la que deja claro cuál es su posición respecto al papel del Ejecutivo. "Chantajear al Congreso, forzar la renuncia del Fiscal, descabezar la Suprema, digitar a los fiscales, comprar opiniones, es un golpe, aunque no use tanques", escribió García.

Chantajear al Congreso, forzar la renuncia del Fiscal, descabezar la Suprema, digitar a los fiscales, comprar opiniones, es un golpe, aunque no use tanques.¿Y todo por tapar Chinchero y que más ? — Alan García (@AlanGarciaPeru) 4 de noviembre de 2018

De acuerdo a Alan García, esta supuesta interferencia del gobierno del presidente Martín Vizcarra, buscaría "tapar el caso Chichero". En otra parte, dejó entender que estos últimos acontecimientos que tiene a Keiko Fujimori, César Hinostroza y Julio Gutiérrez Pebe, tras las rejas, ha afectado otros problemas del país.

Sin embargo, la postura de Alan García no fue respaldada por sus seguidores, que ironizaron con lo que publicó. "Tranquilo Alan, no te pongas nervioso; 1. Todo lo que digas o escribas será usado en tu contra en el juicio por corrupción el 2019. 2. Te creemos cuando dices quién no la debe no la teme; esperamos que no te corras. 3. Más tarde que nunca estarás en la cárcel. Resignarte", se lee en una de las respuestas a su tuit.