Una crónica judicial anunciada

La detención preventiva dictada contra Keiko Fujimori Higuchi estaba más que cantada. No solo porque la actuación de la Fiscalía, tan ponderada por muchos, iba de consuno con los antecedentes del juez penal, sino porque la puesta en escena estaba prevista para ello.

No se entiende cómo una investigación de tanto tiempo termina basándose en documentos de última hora, como los impresentables chats de “La Botica”, o la actuación de algunos de los abogados defensores, o documentación reservada al secreto profesional.

Pero en fin, para una sociedad cansada de tantas muestras de corrupción y de falta de institucionalidad, esta es una justicia efectista que sacia la temporal sed popular.

Pero el derecho, tan poco usado en lo que hemos visto, habla de otras cosas. Hace referencia a una necesaria imparcialidad, a una ponderación, a un deber de objetividad, a la preservación de la libertad.

Pero en la hora actual parecen valores invertidos. Un despistado rector de una prestigiosa universidad privada pondera en niveles superlativos, la actuación fiscal, la comunidad da por sentado que un partido político es equivalente a una organización criminal, que los políticos se juntan para robar y corromperse bajo el engaño de servir al país cuando lo único que quieren es servirse del poder.

Lo que los demás políticos festejan ahora puede ser su próxima mortaja. Es verdad que todos los partidos políticos sin excepción, unos más y otros menos, han recibido aportes de campaña, de los unos y de los otros; por lo que es verdad que bajo las reglas que se han aplicado ahora todos los partidos políticos podrían caer en el mismo juzgamiento y consecuencias sin excepción. Motivo por el que la reflexión que prosigue a la euforia debería hacerles meditar acerca de cómo enfrentar el futuro inmediato.

Y la desinstitucionalización está a la vista. Es el mundo al revés en aras del efectismo. Las sentencias del TC no se cumplen, no rigen, son discutibles y debatibles (y criticables) por autoridades de primera instancia. Cuando se trata del máximo tribunal del país, los fallos se dejan de lado y al revés del derecho, se ponderan votos singulares, que no son fallos, contradiciendo la letra expresa del código procesal constitucional.

En lo único que el razonamiento judicial parece irrebatible es en el peligro procesal, en el real peligro de obstaculización probatoria. A la vista del absurdo blindaje al fiscal de la Nación, que se niega a renunciar, a lo oprobioso del blindaje al fugado Hinostroza y a la afectación de los testigos. Los delatores y desertores terminaron con la libertad de Keiko Fujimori.

Ante esa evidencia, uno de los tres requisitos procesales de una detención provisional, ¿cabía darla? ¿Es razonable reducir a prisión a la líder de un partido político a la que se acusa preliminarmente se haber sido objeto de metástasis de una organización criminal? ¿No hay medidas restrictivas menos gravosas igualmente satisfactorias frente a esta situación?

La sala penal que vea la apelación deberá dilucidar aquello. Entre tanto, los defensores buscan quedarse con la sala que determinó la nulidad de la detención provisional anterior. Y los fiscales, desesperadamente, buscan otra sala que siempre les dé la razón y que no les haga pasar por el deshonor de una nulidad por copia y pega o por falta de ponderación en su actuación.

El capítulo segundo de esta crónica está aún por escribirse.

En el mundo procesal hay dos grandes corrientes: los garantistas y los activistas. Para los primeros el fin no justifica los medios y la preservación de las garantías constitucionales de la administración de justicia está por encima de los resultados, en la medida en que son derechos fundamentales los que están en juego, como la libertad contra la cual debe contrastarse una detención corporal; para los segundos, el derecho es un medio instrumental de los fines de la justicia y las garantías constitucionales son elementos de segundo orden que no pueden oponerse a la efectividad del derecho.

Ambas tesis son irreconciliables. La primera se ajusta a los estándares de una defensa factible. La segunda es terminal y nos parecerá muy adecuada hasta que el dedo fiscal o el mazo de la judicatura recaiga sobre nosotros, nuestra familia o nuestros amigos. Ahí recién nos daremos cuenta de su implacabilidad y del verdadero significado de una muy noble institución, como es el debido proceso legal (due process of law).❧