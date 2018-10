Hacer público el informe Lava Jato desata controversia en el fujimorismo

La no confrontación y el discurso moderado que recién ahora intenta predicar la bancada de Fuerza Popular no se aplica para algunos de sus integrantes. Al menos en apariencia.

Ayer, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y su colega Rosa Bartra se enfrascaron en una tensa discusión que alimentó más los rumores sobre la división del fujimorismo hoy llamado Fuerza Popular.

En la sesión del Pleno, Bartra, presidenta de la comisión que investigó las coimas brasileñas dadas en el Perú, se desesperó y alzó la voz cuando se aprobó levantar la reserva del informe del caso Lava Jato, pues la fujimorista –no se sabe por qué– solo quería que este documento se entregue a los 130 congresistas, pero para uso personal. Es decir, no quiere que la ciudadanía tenga acceso a un documento que ha sido cuestionado por un supuesto sesgo en el desarrollo de las pesquisas.

Sin embargo, Daniel Salaverry no le hizo caso a Bartra y esto provocó que la fujimorista –señalando con el dedo y sin el mínimo respeto– comenzara a gritarle al presidente del Congreso desde su escaño. Bartra perdió los papeles y esto provocó la respuesta del titular del Parlamento.

"Puede gritar toda la mañana si usted quiere", le respondió Salaverry a Rosa Bartra, generando desconcierto en los escaños de Fuerza Popular.

Ante esta reacción de Salaverry, los congresistas no fujimoristas aplaudieron al presidente del Parlamento, quien parecía querer mostrarse cansado de las actitudes de sus colegas de bancada.

En ese momento, Luz Salgado y Yeni Vilcatoma se acercaron a Bartra para intentar calmarla, pero al parecer con poca eficacia, pues la presidenta de la comisión investigadora seguía luciendo desaforada.

Dice estar harto

Luego de hablar con Bartra, Salgado se aproximó a la ubicación de la presidencia y parecía esforzarse en convencer a Daniel Salaverry de tener una reunión en privado, lo que finalmente consiguió ante el asombro de los parlamentarios.

Según fuentes consultadas, Salgado habría recomendado al presidente del Legislativo que converse y se ponga de acuerdo con los voceros de Fuerza Popular.

Luego de 20 minutos, el titular del Congreso regresó a su lugar y cuando las cámaras lo enfocaron, el fujimorista Salaverry –tocándose la frente– exclamo a Yeni Vilcatoma: "¡Me tienen hasta acá!".

Bartra no ha querido conversar con Daniel Salaverry, según indican algunas fuentes. Estas también sostienen que la presidenta de la comisión Lava Jato cree haber hecho un gran trabajo y descubierto casos importantes de corrupción, por lo que merece un mejor trato.

Casi diez horas después de protagonizar este incidente, ya más calmada, Bartra reapareció ante los medios de comunicación. Dijo que es natural que haya diferencias en el interior del Congreso y que actuó pensando en garantizar la seguridad el informe.

Además, Bartra logró que Fuerza Popular desconozca el acuerdo de la Junta de Portavoces y ahora, porque así lo pidió, se entregará cada informe con el nombre del congresista que vaya a recibirlo. En pocas palabras, apoyada por el fujimorismo, se opuso a que el informe Lava Jato se haga público.

Sin embargo, fuentes de Fuerza Popular afirman que la desmedida reacción de Bartra –que más parecía desesperación– sería porque le preocupa que cuestionen los informes de su comisión y los argumentos pocos sólidos en los que se basa para acusar a los involucrados en este caso.

Este lunes, ella iniciará su exposición y según varios fujimoristas consultados, buscaría que sus informes se aprueben lo más pronto posible, pues no quiere dar tiempo a que se busquen las presuntas incongruencias que tendría la investigación.

Rosa Bartra ha sido acusada por congresistas de bancadas no fujimoristas de haber realizado una investigación sesgada, pues varios integrantes de la comisión que ella ha presidido han revelado que no se ha incluido en este informe al expresidente Alan García ni a Keiko Fujimori. Además, tampoco se ha explicado por qué el esposo de la fujimorista Úrsula Letona no figura en las conclusiones.

Según las mismas fuentes, habría la intención de que estos informes se voten en bloque y no de manera individual, como lo establece el reglamento del Parlamento.

La división naranja

Hace unos días, la exvocera Úrsula Letona decía que la confrontación era "parte del pasado" y que no existía ninguna división en su grupo político. Sin embargo, lo demostrado ayer con Salaverry y Bartra podría evidenciar que sí se germina una crisis.

El congresista de Peruanos por el Kambio, Gilbert violeta, opinó que está más que claro que hay un conflicto interno y que el incidente de ayer es prueba de ello.

El vocero de Acción Popular, Edmundo del Águila, consideró que lo visto en el pleno no debe ser por lo de Lava Jato sino por otras desavenencias. "Cuando viene la crisis, las personas se vuelven susceptibles", indicó.

Sin embargo, Bartra dice que ya superó esta discusión con Salaverry. Habrá que ver si es como dice.



No será público

- El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, informó que este lunes iniciará el debate del caso Lava Jato. Rosa Bartra, en dicha sesión, pidió que la dejen exponer antes de hacer públicos los informes.

- Hernando Cevallos, vocero del Frente Amplio, lamentó que no se quieran hacer públicos los informes y que solo se les entregue a los congresistas.



Arana: “¿Qué oculta Bartraal país?”

- Marco Arana (Frente Amplio) calificó de increíble que ayer la Junta de Portavoces, a pedido de Rosa Bartra, anule el acuerdo que se tomó en el Pleno y no se haga público el informe del caso Lava Jato. En ese sentido, Arana se preguntó si el día del debate se sesionará en privado, pues "no tiene lógica no hacer público este caso".

- Marisa Glave (Nuevo Perú) opinó que existe cierta impresión de que no se quiere dar a conocer los resultados de este informe. Asimismo, sostuvo que no ve el problema en que la ciudadanía puede acceder a este documento si supuestamente se ha actuado con honestidad y sin consigna alguna.

Marco Arana - Congresista de Frente Amplio

“Fuerza Popular ha hecho una interpretación autentica para anular el acuerdo del Congreso. No tiene lógica que no se quiera dar a conocer al país este caso”.

Gilbert Violeta - Legislador de PPK

“Hay una clara discrepancia dentro de Fuerza Popular. Nosotros, en su momento, vamos dar nuestra precisiones del caso Lava Jato. Estamos atentos”.

Marisa Glave - Parlamentaria de Nuevo Perú

“Hubo presión para que en la Junta de Portavoces el fujimorismo se imponga y anule el acuerdo del Pleno, y ya no será público el informe Lava Jato”.