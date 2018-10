Huilca sobre FP: "No tienen la premura de agendar acusaciones contra Chávarry"

La parlamentaria de Nuevo Perú, Indira Huilca, se pronunció acerca de la situación de ayer en la que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por el fujimorista César Segura, no sesionó por falta de quórum.

En este sentido, la congresista brindó una entrevista en RPP junto a su compañera de Peruanos por el Kambio, Ana María Choquehuanca. "Creo que el fujimorismo no escarmienta", indicó la primera puesto que, como sostenían los integrantes de la bancada de Fuerza Popular, el asunto del fiscal de la Nación Pedro Chávarry "es un asunto de superviviencia".

También afirmó que no existía la posibilidad en la que los congresistas del partido fujimorista puedan deslindar su responsabilidad "de blindaje, de encubrimiento, de retrasar investigaciones y que no culmine con la estrategia de que el señor Chávarry no sea investigado".

"No tienen la premura de agendar las acusaciones contra Chávarry", resaltó acerca de las intenciones del partido liderado por Keiko Fujimori, actualmente investigada por lavado de activos. Asimismo, detalló que el congresista Oracio Pacori iba a presentar una cuestión previa para tratar el tema, pero no se pudo porque se levantó la sesión.

De esta manera criticó además que no cree que lo que se vivió ayer "sea casual" en referencia a las cuatro licencias presentadas por parlamentarios antes esta subcomisión y así no se puedan colocar en debate las tres denuncias constitucionales que tiene Pedro Chávarry por integrar presuntamente la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto' así como su implicación en los 'Audios CNM'.

Por último, agregó que el titular del Ministerio Público "ha empezado a lanzar mensajes de tinte político amenazando y diciendo que las investigaciones del señor Vizcarra deben ser procesadas de forma rápida".