Lava Jato: algunas precisiones

Por: Pablo Sánchez Velarde - Fiscal Supremo

El caso Lava Jato, también conocido como Odebrecht (aunque a los empresarios no les gusta), es uno de los más importantes de los últimos años y que ha trascendido muchas fronteras. Después de Brasil, la Fiscalía de Perú ha sido –y aún lo es– la institución que mejor está investigado estos casos y está determinando a sus autores y cómplices.

Sin embargo, en nuestro país no existe la misma apreciación, han existido críticas de conocedores del tema y también de aquellos desinformados y malintencionados que pretenden debilitar el trabajo fiscal. Quizás el respeto al principio de reserva de las investigaciones nos limitó realizar una agresiva comunicación externa, pero también obedece a aspectos que nosotros mismos advertimos al comienzo de estos casos: el imputado y los amigos o partidarios del imputado son los que van a cuestionar el trabajo de investigación o van a denunciar a los fiscales, incluso, se va a calificar de corruptos a los que investigan la corrupción; y van a encontrar en alguna omisión o exceso el momento oportuno para restar legitimidad.

A lo largo de los últimos meses, se han hecho afirmaciones inexactas o se han difundido falsedades sobre estas investigaciones, invirtiendo la línea de fiscales que investigan a fiscales investigados. Algunas personas, incluyendo políticas despistadas, han sostenido –con mala intención– que se permitió la fuga de Toledo, que se encubrió a Villarán y que no se procedió de la misma manera con otros políticos conocidos. Es posible que se critique cierta lentitud o limitada información pública, pero nunca ha existido protección a persona investigada –salvo que sea colaborador– y tampoco se ha encubierto a personajes políticos o empresarios. Un fiscal digno respeta su investidura, cuida su autonomía y no sacrifica su prestigio por nadie.

Ninguna de tales aseveraciones es cierta. Lo real es una campaña de desprestigio que pretende crear en el subconsciente colectivo que el autor de estas líneas es responsable del fracaso de tales investigaciones. Ni fracaso ni responsabilidad. Ahora se confirma –por versión expresa de colaboradores y testigos protegidos del caso cocteles– la existencia de una campaña de desprestigio y denuncias para atemorizarme. No lo lograron. ¿Conveniente, no?

Sobre el caso Odebrecht, lo primero que hay que afirmar es que el fiscal del caso es quien dirige las investigaciones con plena autonomía, es su responsabilidad; el fiscal superior coordinador supervisa y coadyuva en el mejor trabajo de investigación y el fiscal de la Nación dispone se otorguen las facilidades, alienta y respalda el trabajo fiscal.

De acuerdo con los informes del Equipo Especial, cuando Barata declara bajo colaboración eficaz, solo expresa hechos y no aporta pruebas; su dicho tenía que ser sometido a corroboración mediante un trabajo de investigación del fiscal Hamilton Castro, tampoco la empresa entregó pruebas sino mucho después (lo que puede explicar en detalle). Por ello, luego que Barata mencionara a Toledo, no se podía pedir la prisión preventiva ni el impedimento de salida, por carecer de las pruebas necesarias para ello, que se lograron tiempo después por el propio fiscal y no por aporte de los colaboradores. Entonces no es cierto que se haya permitido la fuga del expresidente ni que el fiscal de la Nación tenga responsabilidad. Resulta fácil hablar sin conocimiento del caso.

En el caso de Susana Villarán sucedió algo similar, aunque demandó más tiempo conseguir las pruebas y no fue hasta julio del año en curso que la Fiscalía ya se encontraba en condiciones de formular cargos sólidos. El plazo de la investigación preliminar venció, precisamente, en julio y a partir de allí se tiene un plazo de 36 meses de investigación preparatoria. Por ello, las afirmaciones de que se les ha protegido son falsas.

En cuanto a Barata y la empresa Odebrecht, querían concluir con el proceso de colaboración, pero entregaban poca y selectiva información, de acuerdo con lo informado por el Equipo Especial. Por ello, mi despacho propició dos encuentros (en junio y julio último) entre la defensa de la empresa y el fiscal Castro, para que puedan solucionar esos desacuerdos. Las negociaciones de colaboración eficaz tienen altas y bajas. Es así que luego de tales reuniones llegaron al acuerdo de concluir el proceso especial a fines de octubre y la empresa se comprometió a entregar la información que ya se había requerido, lo más pronto posible. Acuerdo que no se llegó a concretar debido al cambio de gestión, pero que luego se plasmó con el nuevo coordinador del Equipo Especial.

En el caso de la anotación de AG era insuficiente para tomar medidas procesales, pues era casi nula la información aportada por la empresa; pese a ello se realizaron investigaciones por el propio despacho del fiscal. Mayor información y pruebas se acumularon en el caso del expresidente Humala. En el caso de la líder de otro partido político, la investigación estaba en la fiscalía de lavado, que avanzó con mayor rapidez con el cambio del fiscal que hizo mi despacho para dar impulso a todas las investigaciones por igual.

Entonces, bajo mi gestión no hubo “protección” a ningún investigado y se esperaba lograr pruebas contundentes para comprender a los “peces gordos”. En ese trabajo estaban los fiscales de investigación. Los resultados no se aprecian bien en el primer año y medio, sino mucho después. Sin embargo, hubo logros importantes.

Por otro lado, es necesario precisar dos puntos más. Primero, el fiscal es responsable de su caso, el fiscal de la Nación respeta la autonomía de los fiscales y no interfiere en sus decisiones. Segundo, todas las declaraciones que se están realizando en Brasil –con alguna excepción– fueron requeridas bajo mi gestión y las pruebas que van a ser remitidas del Brasil también fueron solicitadas durante mi gestión. Basta revisar la documentación existente de la Oficina de Cooperación Internacional. Ello se corrobora también con la reunión sostenida el 8 de julio de este año, con la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, donde me manifestó el compromiso de seguir cooperando con las pruebas que ellos tienen en My Web Day y Drousys. También se ofició (reiterativo) a la Fiscalía General de Suiza con igual finalidad.

En suma, el equipo especial logró abrir 34 casos, se tramitaron 17 procesos de colaboración eficaz, se detuvo a 18 personas, se incautaron mas de 15 millones de dólares y más de 40 millones de soles, resaltándose que se incautaron mas de 11 millones de soles a Graña y Montero, se allanaron más de 100 inmuebles, se requirió información de más de 2.000 cuentas bancarias, se ha fortalecido la cooperación internacional y para estos casos se han requerido más de 88 pedidos de cooperación, se han dispuesto medidas de “congelamiento” de 64 cuentas bancarias, así como la incautación de 50 inmuebles, entre otros.

Sería mezquino negar estos logros.