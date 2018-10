Abogado de César Hinostroza anunció su renuncia y no lo defenderá

Se queda solo. William Paco Castillo renunció a ser la defensa del exjuez supremo César Hinostroza. El letrado asumió la defensa del fugado magistrado luego que Humberto Asmat informó que el acusado quebrantó la confianza que se tenían al irse del país.

Paco Castillo, quien ha sido también abogado de Alberto Fujimori, explicó las razones que lo llevaron a aceptar el caso de César Hinostroza.

"Me convenció la injusticia de las causas en el Perú, me convenció toda esta retahíla de arbitrariedades y abusos que se cometen en el Poder Judicial [...] Indudablemente hay falta de garantías para una persona a quien todo el mundo lo escupe y le tira piedras, por lo menos la voz de un excolega, el día de hoy, he decidido asumir su defensa apenas 3 horas", señaló el letrado cuando asumió la defensa. Sin embargo, este viernes anunció en RPP Noticias que desistió al cargo.

Cabe recordar que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema evaluará el 5 de noviembre en audiencia el proceso de extradición aprobado contra el exjuez César Hinostroza, quien se encuentra con prisión provisional en España tras fugar del Perú.

El inicio del pedido de extradición de César Hinostroza fue solicitado por la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos. La investigación preparatoria contra el referido exmagistrado se formalizó por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal.