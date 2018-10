Silva Checa: “Jaime Yoshiyama me acercó a Keiko Fujimori en el 2009”

El abogado Vicente Silva Checa reconoció que sí tiene un vínculo con Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y que este inició en el 2009 después que su amigo Jaime Yoshiyama los “acercó”. El exasesor montesinista es investigado por los presuntos aportes irregulares que habría recibido el partido fujimorista.

“Mi amistad con Yoshiyama sí me acercó a Keiko Fujimori en el 2009, la he visto en reuniones y en la casa de Jaime Yoshiyama”, indicó en ATV.

Vicente Silva Checa volvió a negar que sea asesor de Keiko Fujimori o Fuerza Popular, pero reconoció que fue un “consultor” de la defensa fujimorista y que sí es simpatizante fujimorista.

“Yo he trabajado todas las reformas de Fujimori (…) Tengo una simpatía muy grande por la familia Fujimori. Yo soy un simpatizante fujimorista. No soy un militante fujimorista, simpatizo sí”, explicó.

Asimismo, se refirió al testimonio del testigo citado por la Fiscalía, el cual revela que existió una reunión entre él y Fuerza Popular “ver asuntos de la inscripción del partido”, Vicente Silva Checa negó que esté involucrado en este tema.

“Puede ser que yo haya asistido, es un tema legal. Puede ser que Jaime me haya pedido, pero no tiene nada ilegal”, recalcó.

Sobre documentos de defensa de Keiko Fujimori

Vicente Silva Checa negó que él documento que citó el fiscal Domingo Pérez, en el cual se evidencia la estructura de la defensa de Keiko Fujimori, sea de su autoría y que fue Guliana Loza, quien le pidió una asesoría.

“Era un tema que estaba estudiando [la defensa de Keiko Fujimori], debo admitir que no tuve la oportunidad de responderle. Es un documento complejísimo que tiene muchos días de análisis. Para el fiscal yo no soy el autor de ese documento. Yo no tengo absolutamente nada de eso, yo soy un abogado que absuelve una duda”, enfatizó.