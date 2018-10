Referendum 2018: ONPE aprobó modelo definitivo de la cédula

El diario oficial El Peruano publicó el último jueves la resolución N°214 en la que apruebas los modelos definitivas para las cédulas de votación para el referéndum que se realizará este 9 de diciembre acerca de las cuatro reformas constitucionales aprobadas propuestas por el presidente Martín Vizcarra y debatidas en el Congreso de la República.

En este sentido, para la votación manual las dimensiones de la cédula de sufragio serán de 21 cm. de ancho por 26 cm. de largo y estará distribuida en cuatro filas divididas por una línea horizontal de color negro. Asimismo habrá dos recuadros al lado de cada pregunta con las opciones "SÍ" y "NO".

Sobre el orden de las preguntas, seguirán la misma antes de la impugnación presentada por el APRA ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), es decir, de la siguiente manera: en primer lugar, se consignará la interrogante " ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura)?".

Le seguirán "¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas?", la tercera consulta "¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?", y la cuarta interrogante "¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?"

Además, como medida de seguridad, la ONPE ha determinado colocar dos códigos de barras en el anverso de la cédula para garantizar el voto secreto y, en el caso de la votación electrónica, la cédula tendrá un dispositivo electrónico de 10 pulgadas. Se calcula una impresión de más de 24 millones de cédulas de sufragio para considerar a los electores a nivel nacional y al extranjero.

Como se recuerda, el pedido aprista de que se cambie el orden de las preguntas se dio poco después de que el presidente Vizcarra aconsejara a la ciudadanía a votar tres veces 'Sí' y la última opción 'No', debido a que el Congreso distorsionó el texto inicial del Ejecutivo, eliminando la paridad y alternancia, y modificando la figura de la cuestión de confianza. La medida no prosperó y, según una encuesta de Datum, el 46% de peruanos marcará el 'No' en la reforma de bicameralidad.