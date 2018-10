Crisis política

Señor Director:

En estos últimos tiempos, el Perú se ha encontrado en una crisis política donde varios casos han perjudicado a personajes del Poder Judicial, el Congreso, partidos políticos, hasta expresidentes. No somos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Somos los responsables de generar una sociedad que se vea comprometida con el país en el que habita. Se tienen que dejar de lado las desigualdades y trabajar por un mismo objetivo: combatir la corrupción. Los ciudadanos no podemos exigir sin cumplir deberes básicos en donde se enlace moral y ética. No nos creamos más vivos que otros. Sepamos utilizar esa viveza para romper esa pared que tenemos con el único fin de ver la realidad, la que nos define como sociedad, como país. Perú no solo es Vizcarra. No solo es un partido político o el Congreso, Perú somos todos.

Karen Malpica Méndez

DNI 72226771

Movimiento antivacunas

Señor Director:

La epidemia comenzó. Europa y América sufren estragos de los movimientos antivacunas. No solo lo vemos reflejado en adultos, los más afectados son niños. No vivamos cegados. Si bien existen medicamentos naturales, se debe tener en cuenta la prevención. Causa gran impacto saber que hay gente muriendo por una enfermedad que podemos prevenir con una simple vacuna. En Europa, este aumento desmesurado ha llegado a afectar a 8.500 personas, ¿realmente no son conscientes del gran daño que les causan a sus hijos? En Sudamérica, pensar en epidemias en países cercanos causa terror, y no es para menos. Solo este año se han confirmado hasta 800 casos, los cuales quieren asociar con la migración venezolana, ya que los departamentos más afectados son Amazonas y Roraima (Brasil). Considerar que las vacunas son negativas para un niño es un error. Vivimos tan expuestos en este ecosistema, lleno de bacterias nuevas cada día. Epidemias como el sarampión, la rubeola, incluso la peste negra que afectó gravemente a la población europea durante el siglo XIV, nos demuestran que las vacunas son un logro de la medicina, con las cuales podemos prevenir una grave enfermedad.

Melissa hinostroza meza

DNI 73091820

Congresista Milagros Salazar

Señor Director:

Las expresiones que utilizó la congresista Salazar para referirse a Vizcarra, en los ‘chats’ de ‘La Botica’, son vergonzosas y censurables. La congresista se pasea por los medios tratando de justificar sus expresiones, pero sin pedir disculpas. Ella dice que lo escribió “como lo puede hacer cualquier persona con el hígado”. Es decir, cualquiera puede compartir los calificativos de “malnacido” y “traidor” para referirse al presidente. No, señora, cualquier persona insolente, como usted.

Jorge Castañeda arcas

DNI 07571100

Pedir licencia

Señor Director:

El presidente del Congreso ha pedido licencia temporal a su partido político Fuerza Popular, pero no está claro si eso incluye su cargo de presidente del Congreso, que es diferente por tratarse de un poder del Estado. Aquí las licencias temporales tienen otro camino o simplemente se renuncia al cargo. Salir temporalmente de su partido por decisión propia, porque así lo determina su conveniencia personal, no es hacer política, sino politiquería.

César A. Fernández Tafur

DNI 07222449