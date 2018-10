Crisis en FP: Advierten pugna interna entre Salaverry, Letona y Torres [VIDEO]

La crisis interna por la que atraviesa Fuerza Popular y su lideresa, Keiko Fujimori, se ha dejado notar por las disputas que existen entre los congresistas que aún conforman la bancada, pues entre ellos se estarían agudizando las fricciones debido a posturas diametrales que han decidido mostrar.

Para el congresista no agrupado Roberto Vieira, a la interna del fujimorismo se pueden distinguir dos facciones claramente marcadas. Por un lado la de Daniel Salaverry y por otro, Úrsula Letona y Miguel Torres, quien fue nombrado el día de ayer como el nuevo vocero del partido y como aquel que dirigirá el comité de emergencia de Fuerza Popular.

“Daniel Salaverry ha dado un primer paso hacia afuera de Fuerza Popular, porque él no necesitaba pedir licencia para mostrar los cambios, pues ya los había hecho desde que asumió (como presidente de la Mesa Directiva), más bien, había un sector que no estaba de acuerdo con la transparencia, con este manejo más equilibrado, más democrático. (...) Si ustedes recuerdan, él se retira de la Comisión Permanente porque no estaba de acuerdo con la posición que tenía la bancada”, indicó el legislador en entrevista a Canal N.

En opinión de Vieira, existe una campaña de los legisladores alineados a Keiko Fujimori para sacar a Daniel Salaverry de la presidencia del Congreso, aunque la eventual moción de censura contra él no provendría de las filas de la bancada mayoritaria. En ese sentido, dijo esperar que Marisa Glave “no se preste al juego” para lograr dicho fin, ya que contó que la congresista de Nuevo Perú es muy amiga de Torres desde hace mucho tiempo.

Por otro lado, el legislador, que en algún momento perteneció a las filas del fujimorismo, se mostró sorprendido y decepcionado por el carácter interno que ha adoptado Fuerza Popular donde los congresistas deben permiso hasta para aplaudir. Vieira calificó esta actitud de “denigrante” para el trabajo político.

Asimismo, Vieira estima que para antes de fin de año, Fuerza Popular se desmoronará y perderá la mayoría y el poder de decisión que hasta ahora han detentado en el Congreso.