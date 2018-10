Carlos Tubino aclara que "no abandonará el barco" de Fuerza Popular

La licencia temporal presentada por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, fue el punto de quiebre para el fujimorismo y varios de los parlamentarios de Fuerza Popular se alarmen por la magnitud de la crisis que atraviesa la organización dirigida por Keiko Fujimori.

En este sentido, Carlos Tubino, quien integra la mayoría de FP en el Parlamento, destacó en una entrevista con RPP que es una persona leal y "no abandono el barco cuando ha recibido un misil. No agarro y me pongo un chaleco salvavidas y me lanzo al agua".

Así, el congresista afirmó que no renunciará al partido pese a los últimos eventos en los que Francisco Petrozzi presentó su carta donde se apartaba de la organización u otros hechos como la puesta a disposición de los cargos de voceras de las congresitas Letona, Beteta y Aramayo.

"Estaré ahí tratando de que las cosas se hagan bien", destacó, alegando que hará que "el barco vuelva a flotar como corresponde". Asimismo, una de las primeras medidas de este cambio que alegan es no aceptar el pedido del APRA de censurara al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva.

Las declaraciones llegan en el contexto en que su lideresa es investigada por lavado de activos y espera a que mañana el juez Richard Concepción resuelva el pedido de prisión preventiva de 36 meses que tiene en su contra.

Además, pese a que se han anunciado cambios en la forma de hacer política del fujimorismo y adoptar una postura menos confrontacional, se ha contratado desde el jueves pasado a Walter Jibaja como asesor de la Comisión de Defensa pese a que tuvo cuestionamientos por agredir a periodistas y otros usuarios que se oponían al partido.