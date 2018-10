Abogado de Hinostroza afirma que ex juez no merece pasar 36 años en la cárcel

El destituido juez César Hinostroza Pariachi fue detenido esta mañana en la localidad de Navalafuente, Madrid por la policía española y esta tarde se realizaría una audiencia para evaluar su situación jurídica.

Tras conocerse la noticia, el presidente Martín Vizcarra explicó que entre los caminos para someter al ex vocal supremo ante la justicia peruana se encuentran la extradición o la expulsión.

En dicho contexto el abogado William Paco Castillo, quien asumió la defensa de César Hinostroza luego de la renuncia Manuel Asmat Rubio el día de ayer, defendió la fuga de su patrocinado y reiteró que es un perseguido político.

“Probablemente existan contenidos de carácter ético, pero de ninguna manera pueden merecer que se le ‘apredee’ ni que se le condene a 36 años de cárcel. Nadie por lo que piensa o por lo que hable puede ser objeto de carcelería. Se está conspirando para crear un delito; solo tenemos un tema de escándalo que es aprovechado políticamente”, arguyó el letrado.

Para el defensor, todo se trataría de un montaje y una persecución política contra el acusado de liderar la organización criminal ‘Los cuellos blancos del puerto’.

“Hemos visto al presidente (Martín Vizcarra) hablando por todos los medios que César Hinostroza es un delincuente. (...) ¿Eso no es persecución? Si alguien se siente perseguido es natural que de pronto desee huir, eso no es delito, entonces no nos escandalicemos”, finalizó Paco Castillo.

Asimismo, el día de ayer Paco Castillo brindó una entrevista al programa ‘Beto a Saber’ donde dijo que Hinostroza Pariachi tenía todo el derecho de huir y dijo que es muy probable que el gobierno español se convencería que era objeto de persecución.