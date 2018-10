Desde Adentro

ESTHER SAAVEDRA

Se corre de la prensa

La congresista fujimorista Esther Saavedra reapareció en el Parlamento ayer, pero la legisladora no quiso declarar y siguió de largo. Al parecer, no quiere responder por sus últimas lamentables actitudes en la región San Martín cuando, abusando de su condición, atacó violentamente al periodista Edgar Alarcón. Hasta ahora, la fujimorista no se ha disculpado con el hombre de prensa.

BLINDAN AL ESPOSO DE ÚRSULA LETONA

Favor con favor se paga

Fuentes de Fuerza Popular afirman que el fujimorismo plantea que el informe final de la Comisión Lava Jato se apruebe de una vez en el Pleno del Congreso. Una de las más entusiastas con esta propuesta es la fujimorista Úrsula Letona, pues su esposo José Guzmán Zegarra no ha sido incluido en este informe a pesar de las dudas respecto a su participación en este caso que involucra a Odebrecht.

INVOLUCRADO EN EL CASO KEIKO FUJIMORI

Nombran a funcionario

Se comenta en el Parlamento que el investigado por el caso de los cocteles de Keiko Fujimori, Luis Alberto Mejía Lecca, actual jefe de la Oficina de Defensa de Leyes del Congreso, fue nombrado como personal de plazo indeterminado y con un buen sueldo. Este funcionario fue nombrado por la gestión del expresidente del Congreso Luis Galarreta. Ojo Salaverry.

VAN A VISITAR A KEIKO Y NO A TRABAJAR

¿Para eso reciben un sueldo?

Ayer, la Comisión de Constitución no sesionó por falta de quórum. Sin embargo, los fujimoristas Úrsula Letona y Miguel Torres, en vez de asistir a este grupo y trabajar en el Parlamento, fueron a visitar a prisión a su lideresa Keiko Fujimori. Los fujimoristas al parecer están más preocupados en otros asuntos que en su labor parlamentaria.

LEGISLADOR PPK DESMIENTE VERSIÓN DE FUJITROLLS

Costa niega persecución

Gino Costa, congresista no agrupado, opinó que no tiene sustento afirmar que hay una persecución política por las investigaciones que se siguen a Keiko Fujimori. “Los fiscales que llevan a cabo las investigaciones, hasta donde sé, no responden a ningún interés político en particular, de manera que creo que eso (la persecución política) no tiene fundamento”, afirmó.

PARA EL REFERÉNDUM

Voto informado

Se informó que la plataforma Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones, que permite acceder a las hojas de vida y planes de gobierno de los candidatos, seguirá disponible para la próxima segunda vuelta en las elecciones regionales y el referéndum del 9 de diciembre.