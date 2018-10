Juan Sheput cuestionó archivamiento del caso Chávarry.

El congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Juan Sheput, encargado de sustentar el informe acusatorio contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, cuestionó al fujimorismo y al Apra por blindar al titular del Ministerio Público del caso 'Audios CNM'. En ese sentido calificó de "incoherente" el voto en la Comisión Permanente.

"Han repetido los mismos argumentos de la subcomisión, de índole superficial y ninguno de ellos constitucional. Se puede ver que votaron por consigna, lo cual es lamentable. Están generando condiciones para que las reformas del sistema de justicia se conviertan en algo imposible en el país", dijo el legislador oficialista en RPP.

"Estamos hablando de un fiscal sumamente cuestionado que va a tener que investigar a sus colegas de la banda Los Cuellos Blancos del Puerto y que fueron destituidos por el Congreso", agregó Juan Sheput, luego que la Comisión Permanente archivara la denuncia contra Pedro Chávarry con 17 votos a favor de Fuerza Popular y el Apra.

Asimismo, el parlamentario detectó una contradicción en los votos del fujimorismo y la bancada aprista, ya que en principio -y por los mismos argumentos- se destituyó e inhabilitó al ex juez César Hinostroza y a los ex miembros del desactivado CNM. Sin embargo, no se hizo lo mismo con el fiscal de la Nación.

"Este mismo Congreso destituyó al juez César Hinostroza, destituyó a los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y ahora, a la persona que miente por reuniones, audios vinculados a estas personas, lo blinda. Me parece una incoherencia mayor", destacó.

Sin embargo, para Juan Sheput no todo está perdido ya que aún restan tres denuncias constitucionales contra Pedro Chávarry para analizar: una de Gino Costa (no agrupado), otra de Gloria Montenegro (Alianza Para el Progreso) y una última del procurador anticorrupción Amado Enco.