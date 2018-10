Vizcarra les dio el vuelto

Señor Director:

El sábado se publicó una carta mía en la que indico que, como estaban dadas las cosas (con Vizcarra dando su conformidad con las cuatro reformas aprobadas), había “ido por lana, saliendo trasquilado”. Con su nueva reacción, ante las trampas y desnaturalización de la cuestión de confianza y la pérdida del equilibrio de poderes que planteaba la reforma de la bicameralidad como estaba aprobada, los que han salido trasquilados son los congresistas. Ahora le toca al pueblo decidir si avala la sacada de vuelta del Congreso.

Con esta nueva posición se les pone en jaque por querer meter de contrabando modificaciones que no estaban en la discusión ni la agenda de las reformas. Marcando “Sí” a las primeras preguntas y “No” a la bicameralidad, no avalaremos el desequilibrio de poder que plantearon, y les pondremos candado ya que no podrán reelegirse en un Congreso unicameral. Habrá tiempo en otro gobierno para volver a plantear esa reforma.

Vizcarra reaccionó, tarde... pero lo hizo. Y les dio el vuelto.

ricardo gálvez

dni: 43361524

“A igual razón igual derecho”

Señor Director:

Uno de los primeros adagios que nos enseñan a los abogados en los primeros años es el de “A igual razón... igual derecho” (en este caso sería a igual sindicación, igual delito e igual pena).

Comparo yo los casos de la Sra. Keiko Fujimori Higuchi, quien se pasea actualmente enfurecida por el declive de su partido y su pésima actuación en las últimas elecciones, con el de la Sra. Nadine Heredia de Humala.

La última de las mencionadas, estuvo detenida por nueve meses, habiéndosele sindicado por la utilización de fondos electorales impropios, que no supo justificar. Hoy, al ser considerado como “colaborador eficaz”, el exdetenido Antonio Camayo (“Toñito”) para sus amigos de comparsa, ha dicho certeramente que “la Sra. K”, mencionada por el corrupto juez supremo destituido Hinostroza Pariachi, es nada menos que la citada Keiko Fujimori Higuchi. Digo yo, “a igual razón, igual trato”. Estemos a la espera de que la justicia sea igual para todos, llame como se llame el sindicado.

Rolando Calderón L.

DNI: 08220007

Presupuesto para Lima

Señor Director:

Para que Muñoz Weiss pueda hacer una buena gestión como alcalde de nuestra querida Lima es necesario que Vizcarra le duplique el presupuesto siempre que, ojo, no sea para pagar jugosos sueldos a los asesores caviares como sucedió con Susana Villarán, quien ni bien entró contrató a un montón de sociólogos inútiles que solo organizaban marchas y desfiles gays aparte de otras tonterías.

abel escate m.

aescate17@gmail.com

Se sube al carro

Señor Director:

Alfredo Barnechea ya se subió al carro por el triunfo de Jorge Muñoz y ya se cree presidente para el 2021. Qué oportunista. Considero que la gran pelea (para una futura candidatura) será con el millonario Raúl Diez Canseco, quien pretende lo mismo. Si el ‘gringo Karl’ Muñoz hace buena gestión en Lima, la gente lo va a pedir a gritos como futuro candidato y como futuro presidente del Perú. Así que, aunque Alfredo Barnechea se case con la “Paisana Jacinta” y se coma mil chicharrones de carretilla en La Parada, jamás, jamás, va a ser presidente.

sisi marino h.

dni: 07456510