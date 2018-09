ONPE y JNE niegan falsificación de firmas en PP, pero hay nuevos casos

Aparecen nuevos casos de personas que aseguran no haber firmado por el partido Podemos Perú, pero figuran en el registro de las firmas verificadas en la ONPE, lo que siembra más dudas sobre su proceso de inscripción.

Se trata de los ciudadanos Edinson Osmar Cocha García DNI: 48528250 y Jasmini Flor Llatas Montenegro DNI: 71098661, quienes figuran en la lista de adherentes en calidad de verificados.

Consultados por La República, ellos manifestaron no haber firmado por ese partido y expresaron su molestia por aparecer como adherentes en el movimiento de alguien a quien no conocen.

Cocha García se mostró sorprendido de aparecer en la lista de adherentes y dijo que no conoce a José Luna y tampoco a ese partido. Jasmini Llatas aseguró no haber firmado para ese partido y no ocultó su indignación por el uso de su nombre y su documento de identidad sin su CONSENTIMIENTO.

PODEMOS LO NIEGA

El candidato de ese partido, Daniel Urresti, trató de minimizar la aparición de adherentes que no han firmado, entre ellos deportistas como Paolo Guerrero y políticos como Marisa Glave, Richard Acuña y Marco Arana, entre otros.

Dijo que solo se trata de "una criollada" de los encargados de buscar las firmas, mientras que el vocero oficial de Podemos Perú, Fernando Lozano, habló de firmas "inventadas" pero no "falsificadas".

Lozano consideró como "muy sospechoso" que las denuncias se presenten cuando su candidato Urresti ha pasado al primer lugar en las intenciones de voto, omitiendo que las denuncias de las firmas falsas de Podemos Perú vienen desde principios de año e incluso el caso está siendo investigado por la Fiscalía.

El propio Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronunció ayer pidiendo a la 22ª Fiscalía Provincial Penal de Lima que acelere las investigaciones de las presuntas firmas falsas de ese partido.

Esa investigación se inició después de que la exasesora legal de la ONPE Susana Guerrero denunciara una serie de irregularidades para favorecer la inscripción del partido de José Luna, y se descubriera la presencia en ese organismo de personajes como José Cavassa y Óscar Nieves, que han sido procesados y sancionados por la falsificación de firmas para el exreo Alberto Fujimori.

Ese escándalo incluso provocó la salida del entonces jefe de la ONPE Adolfo Castillo, junto con otros funcionarios del ente electoral, y motivó que el CNM lo suspenda de su cargo, por lo que el gerente Manuel Cox tuvo que asumir la jefatura de manera interina.

En su pronunciamiento, el JNE no solo emplazó a la Fiscalía para que acelere las investigaciones, sino que dio cuenta de que el padrón de las firmas de Podemos Perú "se encuentra en la ONPE, porque este organismo los solicitó el 14 de julio último para realizar una nueva verificación de firmas".

Sin embargo, en su pronunciamiento, la ONPE no informó si realizó o no la nueva verificación de firmas y se limitó a explicar el procedimiento que se sigue cuando los partidos que buscan su inscripción entregan las firmas de adherentes.

Sobre las presuntas firmas falsificadas denunciadas en un programa periodístico de TV, la ONPE sostuvo que se ha tomado "como fuente la base de datos de listas de adherentes entregada por el partido político al JNE y no en función a la base de datos de adherente revisada y depurada por la ONPE".

Añadió que los nombres de personajes famosos no pasaron los filtros, por lo que no fueron considerados. Asimismo, informó que identificó irregularidades e inició 19 procesos administrativos.

PIDEN SU RENUNCIA

Mientras Urresti niega la falsificación de firmas, el resto de candidatos exige que el exministro del Interior renuncie a su candidatura o esta sea retirada. Así lo manifestaron Renzo Reggiardo, Humbero Lay, Alberto Beingolea y Gustavo Guerra García, quienes recordaron que ya se había advertido la presencia de oscuros personajes en el entorno del partido de José Luna.

Reggiardo acusó a Urresti de mentir al indicar que todos los partidos políticos presentan firmas falsas en sus padrones.

Lay exhortó al JNE a suspender la inscripción de ese partido y a Urresti le dijo que si es una persona honesta, "debería dar un paso al costado". Guerra García criticó a Urresti por "normalizar" la presentación de firmas falsas.❧

Fiscalía debe intervenir

El especialista en temas electorales Julio César Castiglioni consideró un escándalo la presentación de firmas falsas y lamentó que los organismos electorales no tomen cartas en el asunto y no sancionen con severidad.

Asimismo, manifestó que la 22ª Fiscalía Penal puede disponer la verificación de las firmas a la que se vienen negando de manera reiterada la ONPE y el JNE, que no asumen su responsabilidad.

