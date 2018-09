Violeta negó haber cobrado cupos a postulantes de PPK en el 2016

Desde la gestión del exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, el congresista Gilbert Violeta, es investigado por un presunto cobro de cupos a candidatos a congresistas durante la campaña electoral de Peruanos Por el Kambio (PPK) durante el 2016.

El parlamentario Gilbert Violeta ha negado estar implicado en este delito. La semana pasada el despacho del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, recibió los descargos del oficialista. Este pedido había sido realizado en la gestión de Sánchez.

La persona que acusa a Violeta, es Shirley Revollar, excandidata al Congreso por PPK en Madre de Dios. Ella señaló ante el Ministerio Público (MP) que el parlamentario le cobró S/ 30 mil para que mantenga su participación.

Esta denuncia, escrita en una carpeta fiscal, fue alcanzada a Violeta el 19 de julio, según Perú 21. En esa fecha, le pidieron los descargos al oficialista, quien los entregó tres meses posteriores.

El congresista de PPK respondió que la denunciante es una persona que ha sido condenada por difamación y que eso resta credibilidad. “Cuando conversé con ella, me di cuenta de que no era muy equilibrada. Estas cosas me suenan y me saben muy mal”, expresó.

La denuncia que está en la Fiscalía también acusa al oficialista de haber cobrado cupos durante un “desayuno de trabajo con dirigentes mineros” un mes después que Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia.

El abogado de Revollar, Mario Villanueva, señaló que el objetivo de ese evento era beneficiar a los mineros ilegales con la modificación del Decreto Legislativo 1100 que no permitía los trabajos mineros en ríos y lagunas.

Gonzalo Girón, coordinador regional de PPK, en regiones habría cobrado S/ 20 mil a cada asistente. Villanueva narró que meses después se modificó el artículo 5 del Decreto como retribución.

Pero Violeta enfatizó que es imposible que alguien pague esa cantidad por asistir a un desayuno. En el descargo que presentó al MP, señaló que “no hay elementos de convicción en su contra”. También sostuvo que hay las denuncias, sin sustento, de Revollar, son reiterativas.