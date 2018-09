Patricia del Río cuestiona a César Segura por blindaje a Héctor Becerril

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el fujimorista César Segura, respondió a los cuestionamientos por excluir a su colega de bancada Héctor Becerril de la investigación por el caso del juez César Hinostroza Pariachi y los CNM-audios, del informe del legislador Oracio Pacori.

Patricia del Río consultó a César Segura por el blindaje de Fuerza Popular hacia Héctor Becerril, sin embargo, el presidente del grupo de trabajo aseguró que “la sesión se ha llevado con toda normalidad, los congresistas miembros de la subcomisión han hecho su votación normal”.

Ante ello, la periodista refutó que hayan sacado de la investigación a Héctor Becerril, pese a que es claro que intentó intervenir en la votación del Consejo Nacional de la Magistratura para obtener beneficios.

“Lo que pasa es que este proceso no puede incluir temas subjetivos. El informe tiene que ser planteado sobre hechos determinados en temas objetivos, entonces como se está llevando una investigación y se debe entregar hoy día el informe final de la investigación”, sostuvo Segura.

Según dijo Segura, Fuerza Popular votó por el caso en sí, más no por el parlamentario de su bancada. “Nosotros hemos votado para que no aparezca un hecho que se está investigando, no estamos hablando de personas”, dijo. “Eso se está investigando, esperemos la investigación, el informe final tendrá que determinar”, añadió.

En esa línea, Del Río pidió que le explique el significado de esta palabra “que últimamente usa Fuerza Popular”. “Es un hecho que no se ha, todavía, esteee.. verificado”, respondió Segura.

“Lo pasa es que el informe final no se está investigando a Becerril sino al exconsejero Aguila. No se puede incluir un hecho que todavía no hay un informe final”, resaltó el fujimorista.