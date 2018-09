Susana Villarán: PJ dejó al voto apelación sobre comparecencia restringida

Caso Lava Jato. La Sala de Apelaciones del Sistema Anticorrupción del Poder Judicial decidió dejar al voto el recurso presentado por la defensa de Susana Villarán, para interponerse a la comparecencia restringida dictada en contra de la ex alcaldesa de Lima por los aportes a la campaña del 'No a la Revocatoria'.

Como se acuerda, el último 10 de agosto el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria ordenó la comparecencia con restricciones para Susana Villarán en el marco de la investigación de presuntos aportes de empresas brasileñas para su campaña del "No a la revocatoria" en el período 2012-2013.

La medida también alcanza a su ex gerente municipal, José Miguel Castro Gutiérrez, quien también tendrá que esperar a la decisión final que adopten las autoridades judiciales. En noviembre del año pasado este ex funcionario de la Municipalidad de Lima fue mencionado por el empresario brasileño Valdemir Garreta, quien sostuvo que Castro Gutiérrez estuvo presente en distintas reuniones donde se acordó los aportes a la campaña para evitar la revocatoria de Susana Villarán.

Sala deja al voto apelación presentada por Susana Villarán, José Miguel Castro, Daniela Marquina y otros, así como por el Ministerio Público, por los aportes a la campaña del No Revocatoria. https://t.co/s7UUQ5xOGP — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) 20 de septiembre de 2018

En ese sentido, cabe anotar que entre las medidas restrictivas que la Fiscalía solicitó para Susana Villarán, su ex gerente municipal y otros ex funcionarios, están firmar cada 30 días el control biométrico, no ausentarse de la localidad en la que vive, acudir a todas las diligencias programadas y el pago de S/100 000 soles por concepto de caución.

Pese a que este caso ha tenido a varios aspirantes a colaboradores eficacez en Brasil, recién tomó fuerza tras la declaración del ex gerente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien detalló ante fiscales peruanos que su compañía contribuyó a la campaña del 'No a la Revocatoria' con un aporte de US$3 millones. Dinero que Susana Villarán ha negado haber recibido a lo largo de las investigaciones.

La hipótesis que maneja el Ministerio Público es que la ex alcaldesa de Lima recibió dicha cantidad de dinero por parte de las empresas Odebrecht y OAS, por concepto de "publicidad" y "asesorías" brindadas durante la campaña por el 'No a la Revocatoria'.