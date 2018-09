Abstención selectiva: Pedro Chávarry sigue a cargo de investigación a Becerril.

Hace algunos días el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, informó que está separado de la investigación de los 'CNM Audios' y que es Pablo Sánchez, en su calidad de fiscal supremo, el encargado de realizar estas pesquisas. Sin embargo, esto es una realidad a medias.

Según los documentos publicados por el titular del Ministerio Público en sus redes sociales, hacen parecer que Pedro Chávarry se alejó por completo de todas las indagaciones del caso, en donde se investiga a 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. Sin embargo, nunca se llegó a precisar sobre el resto de involucrados.

Héctor Becerril, investigado por presunta reunión en casa de Guido Aguila (ex miembro del CNM) para coordinar la elección del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura con Morales Parraguez, sigue siendo investigado por Pedro Chávarry, pese a las denuncias de un estrecho vínculo que tendría con el fujimorismo.

Es lo real...

No a Pinochávarry!

Asimismo, el fiscal de la Nación tampoco se ha inhibido de los casos que involucran al juez supremo Martín Hurtado (por su relación con César Hinostroza), y los fiscales quienes también han sido partícipes y algunos mencionados durante las llamadas telefónicas de los 'CNM Audios'.

Esto, es parte de lo que Pedro Chávarry no informa en los documentos presentados para ratificar que Pablo Sánchez se encargará de las pesquisas de los audios de la corrupción. Según el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra, la ley exige que para que un fiscal conozca denuncias debe hacerse caso por caso y no sobre otros investigados. Aún no se habría realizado trámite para que se inhiba de las pesquisas mencionadas.

Estos son las publicaciones de Pedro Chávarry donde informa que se inhibe de "todos los casos" de los Audios CNM

#FiscalíaInforma Carpeta fiscal CNM Audios fue derivada a fiscal Pablo Sánchez Velarde, tras excusa formulada por Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry Vallejos, a través de Disposición Nº 07-2018-MP-FN-EIYDC del 1 de agosto pasado. (1/3) pic.twitter.com/Rl4sT97wia — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 18 de septiembre de 2018

En ese sentido, el 7 de setiembre último se solicitó al presidente de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, se notifique a fiscal Sánchez Velarde futuros requerimientos de informes de avances sobre dicha investigación. (2/3) pic.twitter.com/Q0lqrdP3MV — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 18 de septiembre de 2018